По данным Oxfam, восемь миллиардеров владеют богатством превышающим состояние 3,6 млрд наименее обеспеченных людей. А один процент самых богатых располагает 50,8% мирового состояния.

Разрыв между богатыми и бедными в мире находится на рекордном уровне — восемь мультимиллиардеров владеют богатством, превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества.

В собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году оказалось около 400 миллиардов евро, а 3,6 млрд наименее обеспеченных людей располагают в сумме порядка 384 миллиардами евро. Такие данные приведены в докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованном в понедельник, 16 января.

"Новые и уточненные данные о распределении богатства в мире, в частности, из Индии и Китая, свидетельствуют о том, что наименее обеспеченная половина человечества владеет еще меньшим состоянием, чем предполагалось ранее", — констатирует Oxfam. В прошлом году подсчеты организации говорили о том, что 62 миллиардера владеют состоянием, равнозначным собственности самых бедных 3,6 млрд людей.

Во владении одного процента самых богатых людей планеты находится 50,8 процента мирового имущества. На долю наиболее бедной половины населения Земли приходится лишь 0,16 процента собственности в мире, отмечается в докладе.