Вопрос юристу: работодатель требует работать сверхурочно — законно ли это?

Мы продолжаем развеивать сомнения, связанные с требованиями работодателя к работникам. Следующая наша тема — сверхурочная работа. Может ли работодатель требовать от работников выходить на работу или выполнять какие-то рабочие обязанности в нерабочее время?

Отвечает юрист, ведущий партнер юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

"Согласно Закону о трудовом договоре статье 44 части 1, работодатель и работник могут договориться о том, что работник обязуется выполнять работу сверх оговоренного рабочего времени (сверхурочная работа). В случае суммированного учета рабочего времени сверхурочной работой является работа, превышающая оговоренное рабочее время в конце учетного периода. Понятие сверхурочной работы распространяется и на тех людей, кто работают на полставки. Например, если у таких работников трудовой договор предусматривает 5 рабочих часов в день, то все что свыше этого лимита будет считаться сверхурочной работой и должно компенсироваться надлежащим образом.

Логичен вопрос — когда работодатель может требовать выполнения сверхурочной работы? Статья 44 часть 4 Закона о трудовом договоре дает работодателю право потребовать от работника, согласно принципу добросовестности, выполнения сверхурочной работы вследствие непредвиденных обстоятельств, связанных с предприятием работодателя или его деятельностью, в первую очередь для предотвращения возникновения вреда.

Если выполнение работы не является настолько необходимым, что ее невыполнение может причинить ущерб предприятию работодателя, то работодатель должен найти какое-нибудь другое решение, например, заказать дополнительную рабочую силу. Стоит отдельно отметить, что выполнения сверхурочной работы нельзя требовать, если ее выполнение может ухудшить состояние здоровья работника. Также выполнения сверхурочной работы нельзя требовать от несовершеннолетних, беременных и работниц, имеющих право на отпуск по беременности и родам (статья 44 часть 5 Закона о трудовом договоре).

Порядок компенсации (оплаты) сверхурочной работы определяет статья 44 части 6 и 7 Закона о трудовом договоре. По закону работодатель обязан возмещать сверхурочную работу свободным временем в размере, равном времени сверхурочной работы, если не было оговорено возмещение сверхурочной работы деньгами. Если работник и работодатель договорились о возмещении деньгами, то работодатель должен выплачивать работнику вознаграждение за труд в 1,5-кратном размере.

Отдельно стоит разобрать тему звонков по работе. Если мы имеем дело с обязанностью работника быть доступным вне рабочего времени, то это считается временем дежурства, за которое работнику следует выплачивать вознаграждение, которое не может быть меньше, чем 1/10 оговоренного вознаграждения за труд. Если же договоренность о времени дежурства отсутствует, а работодатель требует выполнить сверхурочную работу вне рабочего времени путем использования телефона (к примеру, срочные звонки ключевым клиентам или акционерам), то все вышеуказанные правила выполнения и компенсации сверхурочной работы действуют и в отношении требования отвечать на звонки.

Подводя итог сказанному, ответ получается следующим: работодатель может требовать от работников выполнения рабочих обязанностей в нерабочее время только в определенных законом исключительных случаях, если сверхурочная работа не является опасной для здоровья работника. Работодатель обязан выплачивать работнику вознаграждение за труд в 1,5-кратном размере".

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