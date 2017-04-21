Вопрос юристу: может ли работодатель ограничивать общение работников в рабочее время?

Мы продолжаем публиковать ответы на читательские вопросы, касающиеся трудовых отношений. Очередной спорный момент связан с общением между работниками. Может ли работодатель как-то регламентировать общение работников в рабочее время — как между собой, так и по телефону и в соцсетях?

Отвечает юрист, ведущий партнер юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

"По статье 1 части 1 Закона о трудовом договоре работник выполняет работу, подчиняясь руководству и контролю работодателя, который выплачивает работнику вознаграждение за труд. Статья 15 гласит, что прямой обязанностью работника является выполнение работы лояльно по отношению к работодателю. Работник обязан выполнять оговоренную работу в оговоренном объеме, месте и в оговоренное время, воздерживаясь от действий, которые препятствуют исполнению обязанностей другими работниками.

Общение допускается в рамках сотрудничества с другими работниками для выполнения трудовых заданий (статья 15 часть 2 пункт 6). Статья 16 часть 1 Закона о трудовом договоре определяет меру прилежания работника, а именно — работник должен выполнять свои трудовые обязанности лояльно, согласно своим знаниям и навыкам, учитывая выгоду работодателя и с необходимым прилежанием, вытекающим из характера работы. При этом, трудовым договором определяется конкретный объем часов работы, который работник должен выполнить надлежащим образом, не отвлекаясь на постороннюю деятельность и не отвлекая других работников.

Из перечисленного следует, что не связанные с рабочими обязанностями действия (будь то общение между работниками, телефонные звонки, соцсети и т.п.) в ущерб интересам и эффективному выполнению работы являются нарушением трудового договора со стороны работника. Вряд ли какой-либо работодатель будет отчитывать работников за обыденные приветствия, пожелания приятного аппетита или за какое-либо краткое поздравление в честь праздника или торжества — ведь принципы добрых обычаев и сплоченности коллектива никто не отменял.

В тоже время многое зависит от обстоятельств — например, такого рода общение будет неуместным на высокотехнологичном либо опасном производстве или в прочих областях, где требуется максимальная сосредоточенность и точность в ходе выполнения работы. В целом, чтобы избежать подобного рода неопределенностей, закон позволяет работодателю утверждать внутренние предписания и распорядок, обязательные для всех или конкретной группы работников (статья 5 часть 1 пункт 11 Закона о трудовом договоре).

Это, к примеру, кроме прочего, позволяет более эффективно организовывать обмен информацией между специалистами, позволяет в некотором смысле защитить конфиденциальность определенных данных, имеющихся в распоряжении работников.

Также ввиду всего вышеперечисленного требование работодателя от работников общаться в рабочее время на конкретном языке может быть обоснованным, так как все условия, связанные с этим вопросом, как правило, обсуждаются еще на стадии заключения трудового договора. Если работник ознакомился со всеми пунктами трудового договора и его приложениями и поставил свою подпись, то он дает свое согласие на соблюдение оговоренных условий. Запрещать же общение не на официальном языке в нерабочее время работодатель не имеет права.

Подводя итог, следует еще раз отметить, что Закон о трудовом договоре не предусматривает для работников возможности заниматься личными делами в рабочее время — для этого есть регламентированные перерывы, паузы и нерабочее время".

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