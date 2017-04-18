Вопрос юристу: имеет ли работодатель право штрафовать своих работников?

Когда мы при устройстве на работу знакомимся с пунктами трудового договора или получаем от своего работодателя извещение об изменении в трудовом распорядке, нередко возникает сомнение: законно ли это? Delfi решил обратиться к юристу, чтобы прояснить некоторые сомнительные моменты. Первый из них касается штрафов — может ли работодатель назначать штрафы своим работникам и если да, то за какие провинности?

Отвечает юрист, ведущий партнер юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

"Следует различать понятия штрафа (rahatrahv) и неустойки (leppetrahv). Штрафовать в понятии выписывания именно штрафов (rahatrahv), которые может выписывать государственный орган, работодатель не имеет права. Однако закон не исключает возможности сторон (в данном контексте имеется в виду работника и работодателя) договориться о применении неустойки (leppetrahv), но даже в таком случае применение неустойки возможно только в определенных Законом о трудовом договоре случаях и условиях.

Согласно Закону о трудовом договоре можно договориться о применения неустойки только в отношении конкретных случаев, а именно:

1) в случае (безосновательного) отказа приступить к работе (статья 77)

2) в случае самовольного ухода с работы (статья 77)

3) в случае нарушения обязанности по ограничению конкуренции (статья 26 часть 1)

4) в случае нарушения обязанности хранения тайны (статья 22 часть 2)

При всем вышесказанном, если работодатель решит потребовать с работника неустойку, то сделать это он должен в течение разумного срока с момента обнаружения совершенного работником нарушения. После истечения этого срока, работодатель теряет право на применение неустойки. (см. решение Государственного суда от 21.12.11 за номером 3-2-1-142-11, пункт 16).

В законе не сказано, какой конкретно срок подразумевается под понятием ”разумный срок”. Следовательно, нужно исходить из судебной практики и принципа аналогии. Так, к примеру, Государственный суд (решение № 3-2-1-28-08 п. 13) постановил, что требование неустойки спустя три месяца с момента обнаружения нарушения в общем вписывается в рамки разумности срока. При этом суд разъяснил, что разумность срока все же нужно определять по каждому случаю отдельно.

В дополнение к пояснениям суда следует отметить, что, согласно Закону о решении индивидуальных трудовых споров статье 6 части 1, срок предъявления требования о признании вытекающих из трудовых отношений прав и о защите нарушенных прав при обращении в комиссию по трудовым спорам или в суд, составляет 4 месяца, за исключением случаев оспаривания расторжения трудового договора и срока предъявления требования о выплате зарплаты.

Из сказанного следует, что разумным сроком выдвижения работодателем требования неустойки составляет срок до 3-4 месяцев.

Важным для работника является еще одно обстоятельство — в случае непомерно большого размера неустойки работник имеет право требовать ее уменьшения (Обязательственно-правовой закон статья 162 часть 1).. Чрезмерно большую неустойку суд или комиссия по трудовым спорам могу уменьшить до разумных размеров, при условии, что работник выдвинет такое требование в ходе спора.

Что касается опозданий и прочих нарушений дисциплины (например, занятие на рабочем месте посторонними делами), то на практике некоторые работодатели вычитают неотработанные часы из зарплаты работника. Если же нарушения носят систематический характер, либо наносят работодателю серьезный ущерб, то в таком случае работодатель может потребовать с работника нанесенный материальный ущерб, а также расторгнуть трудовой договор.

Суммируя все вышесказанное, ответ на вопрос таков: штрафовать работников работодатель не имеет права, но при условии наличия договоренности с работником имеет право потребовать уплаты разумного размера неустойки, заявив о ее требовании в течение разумного срока. За нарушения же, связанные с опозданиями или другими нарушениями дисциплины, как например, недостаточно качественное выполнение работы и прочее, работодатель может прекратить трудовой договор и потребовать от работника компенсации материального и нематериального ущерба (при соблюдении процедуры, установленной законом)".

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