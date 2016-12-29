В редакцию Delfi обратилась читательница Екатерина, которая задалась вопросом: был бы шанс на спасение у пассажиров самолета, который терпит крушение, если бы в салоне были парашюты? По мнению профессионалов, их наличие бессмысленно. Почему?

”А почему в самолете нет парашютов? Если бы они были, кто-то — да мог спастись?” — спрашивает читательница.

”Понимаю: в связи с этим много чего надо продумать, но лучше же иметь шанс, чем просто лететь и знать, что ты сейчас умрешь. Может, я не учла какие-то факторы. Я понимаю, что на большой высоте никто не выживет, и понимаю тот факт, что нельзя открывать двери, но какие могут быть последствия их открытия?” — интересуется Екатерина.

6 причин

На вопрос читателя Delfi отвечает ректор Эстонской летной академии Яанус Якименко. Он привел четыре основных пункта, почему наличие парашютов в салоне самолета — бессмысленно, невыгодно и нецелесообразно.

1) Из пассажирского самолета невозможно безопасно выпрыгнуть с парашютом, поскольку скорость высока, и отсутствуют специальные двери. Кроме того, на высоте в воздухе мало кислорода, и температура очень низкая. Человек потерял бы сознание и получил бы тяжкие увечья.

2) Использование парашюта предполагает наличие навыков и умений, которых нет у обычного пассажира.

3) Пассажирские самолеты безопасны в такой степени, что наличие парашютов не обосновано. Неизвестны случаи, когда во время крушения лайнера был бы толк от парашюта.

4) Парашюты весят весьма много (до 20 кг — прим. ред.) и стоят дорого. Это повысило бы цену на билеты и снизило бы количество допустимой ручной клади.

Кроме того, 21 декабря на портале Delfi Forte вышла статья ”Четыре причины, почему в пассажирских самолетах нет парашютов”. Там, помимо вышеописанных, приводятся и такие аргументы:

5) Даже на земле и без спешки надевание парашюта — задача не из легких. А в узком самолете в напряженной ситуации подготовка к прыжку была бы еще более затруднительна.

6) Конструкция типового самолета не предусмотрена для прыжков с парашютом. Для этого в заднюю часть салона пришлось бы пристроить специальную наклонную платформу, в противном случае, вы напоритесь на крыло или хвост.

Delfi желает всем безопасного нового года и почаще задаваться актуальными вопросами!