Вопреки критике план о государственных съемных домах взывает у самоуправлений и предприятий живой интерес

Над планами министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало о создании государственных домов для сдачи в аренду потешаются многие. Эксперты по недвижимости говорят о засорении рынка и разбазаривании средств, однако местные самоуправления и предприятия смотрят на ситуацию совсем под другим углом, пишет Eesti Päevaleht.

Интерес к плану довольно большой, но его внедрение в жизнь упирается в самофинансирование со стороны местных самоуправлений и административную реформу.

”Дом для сдачи в аренду нам очень нужен. Мы крайне заинтересованы в этом”, — говорит старейшина Коэру Андрес Теппан. По оценке волости, расходы составили бы в общей сложности миллион евро. Многоквартирный дом должен быть новым, а место под его строительства уже выбрано. По словам Теппана, самофинасирование со стороны волости должно составить 50% от общей стоимости, и это — самая большая проблема, хотя и решаемая.

”Это сотрудничество. Предприниматели предлагают работу, а мы делаем все остальное. Я ни в коем случае не хочу взваливать все на их плечи. Местное самоуправление должно самостоятельно решить эти проблемы, ведь все вернется в виде налогов”, — отмечает он.

По словам старейшины, в волости около 800 рабочих мест и постоянная нехватка рабочей силы. На территории Коэру располагается, помимо других предприятий, Konesko AS с 270 работниками. ”Часто не удается установить рабочие отношения именно по причине отсутствия в округе подходящего жилья”, — говорит ассистент руководства Konesko Рагне Крупененков.

Похожая ситуация наблюдается и в других самуправлениях.

На данный момент проект находится на стадии неофициального согласования между министерствами. Общий фонд субсидий на 2017-2020 гг составит 60 млн евро. Доля государства в каждом проекте — 50%, доля самоуправлений также 50%. Оценивать проекты будет Kredex. В Таллинне и Тарту речь идет прежде всего о создании социальных квартир.