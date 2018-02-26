Вопреки акцизам: в Таллинне появится ”центр пивных впечатлений”

Бывший механосборочный цех судостроительного завода Ноблесснера с архитектурной точки зрения является выдающимся зданием. Развитием участка занимается BLRT Grupp, и в ближайшие годы здесь может появиться комплекс сродни Творческому городку Теллискиви, пишет Eesti Päevaleht.

Литейный цех планируется переварить в фешенебельный 3D-центр развлечений, а возле яхтенной гавани под предводительством Индрека Касела ”вырастет” художественный центр. В механосборочном цехе, помимо офисных и коммерческих площадей, будет располагаться т. н. ”центр пивных впечатлений”.

Инициатором создания пивного и развлекательного центра является пивоварня Põhjala, которая надеется воплотить планы в жизнь при помощи местных и иностранных инвесторов.

Исполнительный директор пивоварни Энн Парел говорит, что их целью является выведение эстонского пива на мировой уровень. ”В Эстонии традиции изготовления пива ручной работы около пяти лет. За это время мы очень многого достигли. Чего мы сможем достичь за следующие 20 лет? Нас ждет большое будущее”, — говорит он.

Некоторые политики и трезвенники могут возразить, что имидж пивной страны нам не нужен, но ведь мы не смотрим на французов как на алкоголиков и речь идет о пивной культуре и производстве пива, считает Парел.