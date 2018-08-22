Vopak выставила на продажу нефтяной терминал в Мууга

Согласно сообщению Vopak, в ближайшие 6-12 месяцев должно выясниться, сможет ли компания получить хорошую цену за выставленные на продажу объекты, пишет rus.err.ee со ссылкой на издание Äripäev.

"Я считаю, что сейчас хороший момент для пересмотра стратегии", — сказал финансовый директор Vopak Жерар Паулидс в интервью американскому телеканалу CNBC.

В прошлом году убытки Vopak в Эстонии составили около 100 млн евро, в компании работают 371 человек.