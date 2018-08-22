Vopak выставила на продажу нефтяной терминал в Мууга

Нидерландская компания-оператор нефтяных и химических терминалов Vopak сообщила о намерении продать свои нефтяные терминалы в Альхесирасе, Амстердаме, Гамбурге и Таллинне, если сделки о продаже удастся заключить на выгодных условиях.
Согласно сообщению Vopak, в ближайшие 6-12 месяцев должно выясниться, сможет ли компания получить хорошую цену за выставленные на продажу объекты, пишет rus.err.ee со ссылкой на издание Äripäev.
"Я считаю, что сейчас хороший момент для пересмотра стратегии", — сказал финансовый директор Vopak Жерар Паулидс в интервью американскому телеканалу CNBC.
В прошлом году убытки Vopak в Эстонии составили около 100 млн евро, в компании работают 371 человек.