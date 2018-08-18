18.08.2018, 09:30

Vopak подумывает о продаже нефтяного терминала в порту Мууга

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rus.delfi.ee
EST
Muuga sadam
фото иллюстративноеFoto: Kadri Paas

Нефтехимическая компания Vopak из Нидерландов раздумывает о продаже четырех находящихся в Европе нефтяных терминалов, среди которых есть и терминал в эстонском порту Мууга.

Причина продажи — усиливающаяся конкуренция на топливном рынке, которая во втором квартале привела к понижению в прибыли предприятия больше ожидаемого, пишет CNBC.

Vopak сообщила, что в течение 6-12 месяцев пройдет исследование того, можно ли получить хорошую сумму за продажу терминалов в Альхесирасе, Амстердаме, Гамбурге и Таллинне. В противном случае фирма откажется от идеи.

В Эстонии Vopakв прошлом году заработала около 100 миллионов евро ущерба, а год назад ущерб составил 57,7 миллионов.

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