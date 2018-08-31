31.08.2018, 21:05

Волость Саку обеспечит школьникам бесплатный проезд на поезде


rus.delfi.ee
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Folgirong saabus Viljandi
Folgirong saabus ViljandiFoto: Kenno Soo

С 1 сентября дети и подростки в возрасте до 19 лет, зарегистрированные в регистре населения в качестве проживающих в волости Саку, смогут пользоваться бесплатным проездом в поездах Elron в пределах II и III зоны.

По словам менеджера по продажам и развитию Elron Ронни Конго, очень важно, чтобы не только государство, но и местные самоуправления способствовали тому, чтобы предпочтение оказывалось экономичным способам передвижения.

„Способствуя более широкому пользованию общественным транспортом детьми и подростками, у нас есть надежда на то, что и в будущем они будут отдавать предпочтение не легковому автомобилю, а высокоскоростному железнодорожному транспорту или иным способам передвижения, благодаря чему выиграет все общество".

Бесплатный проезд будет обеспечен на всей маршрутной сети Elron в пределах II и III зоны; поездки в другие зоны также будет дешевле, чем обычно. Чтобы приобрести льготный билет, обслуживающему клиентов работнику следует представить персональную карточку Ühiskaart и документ, удостоверяющий личность, или электронный ученический билет с функцией Ühiskaart. Разовые льготные билеты можно будет приобрести только в поезде.

Акционерное общество Eesti Liinirongid является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), и оказывающим быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии.

В 2017 году поездами Elron было совершено 7,3 миллиона поездок; расписание движения соблюдали 99,15% поездов.

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