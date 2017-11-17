Volkswagen вложит 10 млрд евро в производство электромобилей в Китае

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует масштабные инвестиции в производство электромобилей в Китае. В следующие семь лет автоконцерн собирается вложить 10 миллиардов евро в разработку новых электро- и гибридных автомобилей, чтобы выполнить государственную квоту, установленную в стране.

Об этом заявил глава китайского подразделения Volkswagen Йохем Хайцманн на выставке автомобилей в Гуанчжоу, передает Deutsche Welle.

До 2025 года концерн планирует выпустить на рынок 40 новых моделей автомобилей. Кроме того, чтобы соответствовать нормам, Volkswagen нужно увеличить количество ежегодно выпускаемых электромобилей до 400 тысяч уже к 2020 году.

Хайцманн выразил уверенность в том, что Volkswagen выполнит квоту на электромобили совместно со своими партнерами. Она предусматривает, что к 2019 году 10 процентов автомобилей, выпущенных каждым автоконцерном в Китае, должны представлять собой электромобили и гибридные авто. К 2020 квота должна вырасти до 12 процентов.

За полностью электрические автомобили производители будут получать больше баллов, чем за машины с гибридным двигателем. За выпуск альтернативных машин, способных преодолевать большие расстояния, предусмотрены дополнительные очки. За невыполнение установленных норм производителям придется либо покупать баллы у других фирм, либо платить штрафы.