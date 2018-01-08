VW снова обошел японского конкурента Toyota. В концерне ожидают, что количество проданных в 2017 машин составит 10,7 млн. Среди самых продаваемых марок — Skoda и Seat.

В 2017 году немецкий автопроизводитель Volkswagen продал рекордное число автомобилей. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag в воскресенье, 7 января, со ссылкой на собственные прогнозы концерна, имеющиеся в распоряжении редакции. Согласно этим документам, в прошлом году вольфсбургскими автостроителями было продано более 10,5 млн автомобилей, что на 200 тысяч превышает данные за 2016 год и является новым мировым рекордом.

Точные данные по сбыту будут известны в ближайшее время. VW ожидает, что после окончательных подсчетов количество проданных машин составит 10,7 млн единиц. Согласно прогнозам, рекордным может стать и оборот, достигнутый в прошлом году. В связи с ростом спроса в Китае и рядом других факторов ожидается, что впервые будет преодолена отметка в 220 млрд евро. В 2016 году оборот концерна составил 217,3 млрд евро.

Среди самых продаваемых марок немецкого концерна по итогам 2017 года — Skoda, Seat и VW. Автомобилей марки Audi было, напротив, реализовано меньше, чем ожидалось.

В прошлом году VW уже обошел своего японского конкурента Toyota, реализовав в 2016 году 10,31 млн автомобилей. Это было на 3,8 процента больше, чем годом ранее.