Volkswagen предложил премию за сдачу в утиль старых дизельных автомобилей

Владельцы автомобилей с дизельными двигателями класса Евро 1 - Евро 4 любых марок могут получить до 10 тысяч евро при покупке новых машин VW, Audi, Porsche и Škoda.

Немецкий автомобилестроитель Volkswagen предложил владельцам старых дизельных автомобилей, готовых поменять их на новые, премию в размере до 10 тысяч евро. Эти деньги смогут получить до конца 2017 года покупатели новых бензиновых и дизельных машин Volkswagen, Audi, Porsche и Škoda в обмен на дизельные автомобили любых марок с высоким классом токсичности выхлопных газов (Евро 1 — Евро 4), заявил концерн в Вольфсбурге во вторник, 8 августа.

От 2 тысяч за Up! до 10 тысяч за Touareg

При этом скидки на покупку нового автомобиля марки Volkswagen составят от двух тысяч (за ситикар Up!) до 10 тысяч евро (за внедорожник Touareg). За покупку новых Audi предлагается премия от 3 до 10 тысяч евро, Porsche — 5 тысяч евро.

Дополнительные льготы в размере от 1000 до 2380 евро можно получить за приобретение электромобилей, а также автомобилей с гибридными двигателями или машин, работающих на газовом топливе. При этом старые автомобили, сданные в обмен на премию, будут утилизированы.

Спасти дизельные двигатели

Своим предложением концерн намерен, прежде всего, спасти дизельные автомобили. В последнее время спрос на них в Германии снижается после скандала в Volkswagen и других компаниях вокруг манипуляций с показателями выхлопов дизельных моторов, а также в связи с возможностью введения в ряде немецких городов запрета на проезд дизельных автомобилей. "Volkswagen убежден, что чистые и эффективные дизельные двигатели, оснащенные самыми современными системами очистки выхлопов, являются незаменимой приводной технологией для достижения цели по сокращению выбросов CO₂", — заявил директор по сбыту VW Юрген Штакман.

Уточнить возможную стоимость программы руководство Volkswagen отказалось. По данным Федерального ведомства по транспорту, в Германии сейчас зарегистрировано 6,4 миллиона автомобилей с дизельными двигателями классов Евро 1 — Евро 4.

Пока Volkswagen превосходит своих конкурентов по величине предложенных премий владельцам старых дизельных автомобилей. Daimler, BMW, Ford и Toyota заявили о подобных, но более низких скидках на покупку новых автомобилей и утилизацию старых дизельных машин.