Volkswagen может сократить до 7 тысяч рабочих мест в Германии

По информации dpa, немецкий концерн Volkswagen может сократить до 7 тысяч рабочих мест на двух заводах в Германии — до 4 тысяч в Ганновере и до 3 тысяч в Эмдене. Такой сценарий возможен в связи с развитием производства электромобилей, сообщает агентство в пятницу, 21 декабря, со ссылкой на информированные источники.

При этом, согласно этим данным, сокращения возможны только на добровольной основе и после того как полностью будут исчерпаны варианты перевода пожилых сотрудников на программу частичного выхода на пенсию. В этом случае на заводе в Ганновере останется чуть более 10 тысяч сотрудников, в Эмдене — около 6 тысяч, указывает далее агентство.

Планы VW в сфере электромобильности

В середине ноября руководство Volkswagen сообщило о планах в ближайшие пять лет вложить в разработку электромобилей, самоуправляемых машин и цифровизацию 44 миллиарда евро, что составляет примерно одну треть от запланированных на этот период общих расходов компании.

"Мы с нашими инвестициями фокусируемся на перспективных направлениях мобильности и последовательно проводим свою стратегию", — заявил председатель правления автоконцерна Херберт Дис (Herbert Diess). Деньги на программы, связанные с электромобилем, концерн намерен изыскать за счет многомиллиардных программ экономии при производстве других моделей. Представитель правления VW Оливер Блуме (Oliver Blume) подтвердил, что три предприятия концерна — в Эмдене, Цвикау и Ганновере — будут переоборудованы и оснащены под выпуск электромобилей.