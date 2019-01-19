19.01.2019, 13:10

Волдеморт всея Латвии, или Сотни миллионов долларов в офшорах и криминальные знакомства мэра Вентспилса и нефтяного олигарха Лембергса

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Гуна Глейзде, Delfi Латвия, редактировал Андрей Данило
Гуна Глейзде, Delfi Латвия, редактировал Андрей Данило
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Aivars Lembergs
Aivars LembergsFoto: Kārlis Dambrāns, Delfi.lv

Скандально известный мэр Вентспилса и олигарх Айварс Лембергс, прозванный Волдемортом, должно быть, является самым влиятельным лицом на политической арене Латвии, а также одним из богатейших латвийских предпринимателей. Однако если наживаешь богатство нелегальным путем, а потом доверяешь швейцарскому адвокату скрыть свои миллионы, то нет гарантии того, что тебя самого не ограбят…

За три года до восстановления независимости Латвии быстро поднимавшийся по карьерной лестнице в Коммунистической партии Айварс Лембергс внезапно вернулся в свой родной город Вентспилс — второй по величине нефтеперерабатывающий порт СССР. Там он быстро стал председателем исполкома, а затем и мэром города. Спустя много лет Лембергс оказался возможным владельцем десятков офшорных компаний, имеющих долю в большинстве транзитных предприятий Вентспилса. Сам Лембергс все отрицает, а судебный процесс по этому уголовному делу находится в финальной стадии.

Схемы приватизации

Транзитные предприятия Вентспилса были лакомой инвестицией. Даже в начале девяностых грузовой поток не прекратился — в 1992 году вклад Вентспилса в государственный бюджет составил целых 10%. Приватизация госпредприятий в городе произошла не сразу, но частные фирмы начали работу в порту Вентспилса почти незамедлительно после распада СССР.

Схема была проста: зарубежная фирма, зарегистрированная в Нидерландах, Швейцарии или какой-либо офшорной зоне, предлагала помощь в привлечении поставщиков и партнеров из России и других стран постсоветского пространства обратно в Вентспилс. За эту услугу компания получала вплоть до 40% от фактической прибыли. Затем якобы из-за того, что имеющиеся предприятия не справляются со спросом или недостаточно современны, порт сдавал территорию в аренду фирмам, которые в большинстве случаем были основаны несколькими другими компаниями, экспортерами из России и Вентспилсского края. Хотя бы один из основателей в таких фирмах являлся зарубежной компанией — инвестором, который должен помочь с развитием порта и бизнеса. Почти все из них в свою очередь являлись подставными фирмами со скрытыми владельцами.

Однако у этих ”инвесторов” были особые требования — если Вентспилсский край инвестировал полную сумму своей доли в капитал, то остальным было позволено выплатить сумму в течение нескольких лет, по сути оплачивая инвестицию в предприятие доходом, полученным от этого же предприятия. Таким образом и были сформированы большинство крупнейших предприятий, до сих пор продолжающих свою деятельность в Вентспилсе. К тому моменту, как началась их приватизация, связанные с ними предприниматели уже накопили значительный капитал, а так как они уже работали на данной территории, то у них было право преимущества при приватизации государственной недвижимости в порту.

Жемчужиной порта была компания Ventspils nafta — владелец крупнейшего нефтяного терминала в странах Балтии. В ее случае имела место та же схема: часть государственной компании была передана новому предприятию Ventbunkers, и внезапно Ventspils nafta осталась без доступа к морю, из-за чего ей пришлось платить за использование труб, соединяющих нефтяной терминал с морем через находящуюся во владении Ventbunkers территорию. В результате постепенной приватизации Ventspils nafta, ее крупнейшим акционером стала Ventbunkers.

Самый ловкий непойманный преступник в мире

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Контроль над подставными фирмами был сосредоточен в руках Лембергса и его тогдашнего соратника Олега Степанова, директора Вентспилсского порта. Для создания таких запутанных схем, сетей иностранных компаний и связей с поставщиками из РФ, местным нужна была помощь, которая пришла в лице Григория Лучанского, известного как ”Самый ловкий непойманный преступник в мире” и "Самый быстро обогащающийся в Европе человек". Лучанского обвиняли в контрабанде боеголовок из Северной Кореи на Ближний Восток, отмывании денег через Банк Нью-Йорка, отмывании денег КГБ из стран постсоветского пространства на Запад и во многом другом.

В советское время Лучанский проживал в Латвии и работал проректором в Латвийском университете, но был посажен за хищение. Сам он объяснил это тем, что пытался ”внедрить капиталистические товары и денежные отношения в социалистическую реальность”. После выхода на свободу он одним из первых использовал специальное разрешение Горбачева для создания советско-западной компании Nordex в Австрии. Согласно свидетельствам в суде, Nordex использовалась для перевода доходов от российских природно-ресурсных компаний на счета в западных банках. Пресса сообщала, что оборот Nordex когда-то достигал 2 миллиардов долларов в год.

Невозможно узнать наверняка, были ли интересы Лучанского в Вентспилсе частью данной структуры, но сам Лембергс признавал, что знал Лучанского еще со своих университетских лет, когда Лембергс был главой студенческой строительной бригады, а Лучанский имел контакты с российскими поставщиками, но нуждался в помощи с приобретением контактов в Латвии. Тут-то ему и пригодился Лембергс. Сейчас Лучанский до сих пор на свободе, занимается бизнесом в России и изредка посещает Латвию. В недавнем документальном фильме он появился в роли друга бизнесмена Юлия Круминьша, который якобы пытается вместе способствовать развитию Латвии.

Однако для создания такой искусной сети офшорных компаний, в которой до сих пор никто не может полностью разобраться, нужен был экспертный опыт другого рода. Архитектором данных структур является адвокат из Швейцарии Рудольф Мерони. Он выступал в роли представителя подставных компаний, подписывал от их имени документы и казался полностью преданным. К тому же репутация его была чиста, в отличии от его коллеги, также замешанного в Вентспилсских офшорах, Грегори Элиаса, подозреваемого в переправке ядерных технологий с Германии на Кубу. Принадлежащие ему компании также попали в ”Панамские документы”.

”Транзитная война”

Через легальные и скрытые платежи партиям и политикам Лембергс стал обладать огромной политической силой в Латвии. Найденные после его ареста документы показали, что за шесть лет он выплатил 7 млн евро партиям и лично политикам. В прессе их окрестили ”стипендиями Лембергса”. Благодаря политическому влиянию миллионеры Вентспилса имели контроль над процессом приватизации — он проходил маленькими этапами в течение долгого периода времени.

Но в 2002 году Россия прекратила подачу нефти, от чего серьезно пострадали доходы латвийской стороны. Один за другим партнеры Лембергса отвернулись от него. Юлий Круминьш объявил Лембергса крупнейшим владельцем бизнеса в Вентспилсе, а его бывший соратник Степанов сформировал коалицию с оппонентами Лембергса. Переломным моментом стала продажа почти 38% акций Ventspils nafta, которыми владело государство, международной транспортно-логистической компании Vitol.

Борьба за власть в Вентспилсе и ”Латвийском пароходстве” стала интенсивной. Территории предприятий охраняли вооруженные мужчины. В один момент изменения в правлении компании Ventbunkers регистрировались каждый новый день. Акционеры судились друг с другом в Латвии и за рубежом. За время этой ”транзитной войны” на акции Ventbunkers было наложено 26 различных арестов. Акционерам ”Латвийского пароходства” пришлось проводить собрание по смене правления и совета в микроавтобусе, так как их не пускали на территорию предприятия.

За все эти годы скончались около 15 человек, которые были близко связаны с деятельностью Ventspils. Смерть некоторых из них наступила при подозрительных обстоятельствах, хотя лишь одна из них квалифицируется как убийство.

Волдеморта оставили с носом

Позднее, в 2013 году, директор Vitol в Латвии Саймон Бодди признался в интервью, что между компанией и Лембергсом было заключено соглашение, и по плану политик должен был взять контроль над акциями, но Vitol передумала. В том же интервью Бодди назвал Лембергса Волдемортом и ”самым злым человеком в Латвии”. Так как Vitol до сих пор приходилось работать с Лембергсом, контролировавшим Вентспилсский край и порт, чтобы сгладить ситуацию Бодди отправили прочь из Латвии.

В 2007 году местное Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало свой самый смелый шаг — задержало и постановлением суда арестовало Лембергса. Через четыре месяца его выпустили из тюрьмы, но суд запретил ему продолжать выполнять обязанности мэра. Однако политическую ситуацию в Вентспилсе это практически не изменило, так как контроль над городским советом остается в руках Лембергса.

Следствие и показания в суде раскрыли всю степень его богатства и злоупотребление государственной собственностью. Журналисты вычислили, что активы Лембергса достигали миллиарда долларов. И если это не уничтожило его политическое влияние, но хотя бы ослабило. Самый большой урон был нанесен его коммерческой недвижимости — прокуроры арестовали доли мэра и его детей в 27 латвийский компаниях, и выдали международный арест на его акции в иностранных компаниях.

”Транзитная война” продолжалась еще несколько лет. Компания Vitol в британском суде пыталась доказать, что Лембергс и Степанов совершили хищение 100 млн евро от ”Латвийского пароходства”, добавив посредников во все контракты. Перемирие позволило Vitol выкупить долю у других акционеров в сложной структуре Ventspils Nafta.

В самом неожиданном повороте событий прокурор назначил швейцарского адвоката Мерони администратором арестованных активов, стоимостью около 300 млн долларов. Считается, что Мерони укрепил свой контроль в компаниях, не связанных с Vitol, используя трюки Лембергса и его соратников — например, заработав деньги на стороне и заплатив за акции компании ее же ресурсами. Кроме того, Мерони оказал финансовую помощь некоторым кандидатам во время парламентских выборов 2017 года, чтобы ослабить влияние Лембергса в Вентспилсе.

Тем не менее Лембергс сохраняет свое влияние с помощью СМИ: его полностью поддерживает местная вентспилсская газета, латвийская газета Neatkarīgā Rīta Avīze, а также издание Diena, которое он купил вместе с двумя другими олигархами. Мерони не отступает — он владеет новостным интернет-порталом, а в сентябре купил радиостанцию.

Теперь Мерони обвиняют в том, что он выкачивает деньги из активов, которые доверило ему государство. Чтобы доказать это, Лембергс написал книгу, а в его газетах публикуются регулярные нападки на Мерони.

Тем временем судебный процесс над Лембергсом подходит к концу, но можно с уверенностью сказать, что данная история еще далеко от завершения.

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