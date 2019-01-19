Волдеморт всея Латвии, или Сотни миллионов долларов в офшорах и криминальные знакомства мэра Вентспилса и нефтяного олигарха Лембергса

Схема была проста: зарубежная фирма, зарегистрированная в Нидерландах, Швейцарии или какой-либо офшорной зоне, предлагала помощь в привлечении поставщиков и партнеров из России и других стран постсоветского пространства обратно в Вентспилс. За эту услугу компания получала вплоть до 40% от фактической прибыли. Затем якобы из-за того, что имеющиеся предприятия не справляются со спросом или недостаточно современны, порт сдавал территорию в аренду фирмам, которые в большинстве случаем были основаны несколькими другими компаниями, экспортерами из России и Вентспилсского края. Хотя бы один из основателей в таких фирмах являлся зарубежной компанией — инвестором, который должен помочь с развитием порта и бизнеса. Почти все из них в свою очередь являлись подставными фирмами со скрытыми владельцами.

Однако у этих ”инвесторов” были особые требования — если Вентспилсский край инвестировал полную сумму своей доли в капитал, то остальным было позволено выплатить сумму в течение нескольких лет, по сути оплачивая инвестицию в предприятие доходом, полученным от этого же предприятия. Таким образом и были сформированы большинство крупнейших предприятий, до сих пор продолжающих свою деятельность в Вентспилсе. К тому моменту, как началась их приватизация, связанные с ними предприниматели уже накопили значительный капитал, а так как они уже работали на данной территории, то у них было право преимущества при приватизации государственной недвижимости в порту.

Жемчужиной порта была компания Ventspils nafta — владелец крупнейшего нефтяного терминала в странах Балтии. В ее случае имела место та же схема: часть государственной компании была передана новому предприятию Ventbunkers, и внезапно Ventspils nafta осталась без доступа к морю, из-за чего ей пришлось платить за использование труб, соединяющих нефтяной терминал с морем через находящуюся во владении Ventbunkers территорию. В результате постепенной приватизации Ventspils nafta, ее крупнейшим акционером стала Ventbunkers.

Самый ловкий непойманный преступник в мире

Контроль над подставными фирмами был сосредоточен в руках Лембергса и его тогдашнего соратника Олега Степанова, директора Вентспилсского порта. Для создания таких запутанных схем, сетей иностранных компаний и связей с поставщиками из РФ, местным нужна была помощь, которая пришла в лице Григория Лучанского, известного как ”Самый ловкий непойманный преступник в мире” и "Самый быстро обогащающийся в Европе человек". Лучанского обвиняли в контрабанде боеголовок из Северной Кореи на Ближний Восток, отмывании денег через Банк Нью-Йорка, отмывании денег КГБ из стран постсоветского пространства на Запад и во многом другом.

В советское время Лучанский проживал в Латвии и работал проректором в Латвийском университете, но был посажен за хищение. Сам он объяснил это тем, что пытался ”внедрить капиталистические товары и денежные отношения в социалистическую реальность”. После выхода на свободу он одним из первых использовал специальное разрешение Горбачева для создания советско-западной компании Nordex в Австрии. Согласно свидетельствам в суде, Nordex использовалась для перевода доходов от российских природно-ресурсных компаний на счета в западных банках. Пресса сообщала, что оборот Nordex когда-то достигал 2 миллиардов долларов в год.

Невозможно узнать наверняка, были ли интересы Лучанского в Вентспилсе частью данной структуры, но сам Лембергс признавал, что знал Лучанского еще со своих университетских лет, когда Лембергс был главой студенческой строительной бригады, а Лучанский имел контакты с российскими поставщиками, но нуждался в помощи с приобретением контактов в Латвии. Тут-то ему и пригодился Лембергс. Сейчас Лучанский до сих пор на свободе, занимается бизнесом в России и изредка посещает Латвию. В недавнем документальном фильме он появился в роли друга бизнесмена Юлия Круминьша, который якобы пытается вместе способствовать развитию Латвии.