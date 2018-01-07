Война криптовалют: Ripple обогнала Ethereum по капитализации. Как это произошло?

Криптовалюта Ripple обогнала Ethereum в рыночной стоимости более чем на $40 млрд, а цена криптовалюты всего за месяц выросла в 15 раз. AIN.UA рассказывает, что могло послужить причиной такого молниеносного роста: истинная перспективность проекта или банальные спекуляции.

Проект Ripple появился в середине 2000-х, когда биткоина еще и не было в помине. Децентрализованная платежная платформа была непризнанной диковинкой для банков и платежных операторов, поэтому развивалась медленно и не пользовалась популярностью. Только в 2011 году разработчики решили пересмотреть концепцию платформы и направить ее в другое, криптовалютное, русло. Руководство задалось целью полностью ликвидировать SWIFT и разрушить монополию транснациональных переводов с помощью собственного токена XRP. Но привычного блокчейна и майнинга в этом проекте нет — Ripple использует технологии собственной разработки, а криптовалюта полностью централизована, выпущена в ограниченном количестве и не может быть девальвирована.

При создании протокола разработчики выпустили ровно 100 миллиардов монет, меньшая часть которых сейчас находится у пользователей. Остальные монеты распределены между разработчиками, приближенными лицами и находятся на кошельках самой компании. К примеру, один из основателей и бывший СЕО Ripple Крис Ларсен владеет 5,19 млрд монет и 17% долей компании, что примерно равняется $40 млрд. Благодаря уверенному росту стоимости XRP Ларсен стал 15-м в списке самых богатых американцев, обогнав бывшего главу Microsoft Стива Баллмера.

При этом в обороте находится всего треть от выпущенных монет. В начале декабря команда проекта заявила, что планирует заморозить около 55 млрд токенов XRP для стабилизации рынка и ”честной игры” — трейдеры опасались, что на рынок может попасть слишком большое количество токенов, что привело бы к существенному падению курса. Это заявление положительно сказалось на стоимости монеты, объем торгов на биржах после публикации сообщения достиг отметки в $700 млн, а курс поднялся на 13% за сутки.

”После перемещения большей части XRP в хранилище можно без проблем подсчитать максимальное предложение, которое сможет появиться на рынке. Хотя Ripple зарекомендовал себя в качестве ответственного хранителя токенов, процедура заморозки избавит инвесторов от любых опасений по поводу переполнения рынка. Как сообщалось ранее, этот сценарий мог негативно сказаться и на самой компании”, — говорится в сообщении.

Примерно в середине декабря курс Ripple начал уверенный рост, а к концу месяца достиг отметки в $2,9 за XRP — в 13 раз больше, чем за две недели до этого. Мощный скачок позволил криптовалюте занять второе место в списке капитализации, вытеснив Ethereum, а суточный объем торгов увеличился с $300 млн до $11 млрд.

Подъем вызвал вопросы у многих аналитиков и трейдеров. Одна из причин для волнения — возможный искусственный ”памп” цены на крупнейшей криптовалютной бирже Южной Кореи Bithumb. На Reddit обсуждают информацию с одного их южнокорейских форумов, пользователи которого обратили внимание на странное поведение биржи в последнее время. Как утверждают трейдеры с Bithumb, биржа не дает возможности продать XRP по цене ниже определенной отметки, автоматически отменяя ордеры. Так как на Bithumb приходится больше четверти объема торгов XRP, биржа может влиять на средний курс токена по рынку и не позволять ему опуститься ниже определенной отметки. Пока комментариев ни со стороны биржи, ни со стороны команды Ripple по этому поводу не было, а возмущенные пользователи Bithumb пытаются всеми возможными способами избавиться от монет по выгодному курсу.

Скептики также отмечают, что Ripple представляет собой частную компанию, которая занимается разработкой своей технологии. По сути будущее развитие зависит от того, что решит команда проекта, она же, как и говорилось выше, держит в своем распоряжение больший объем криптовалюты.

Однако ”ралли” для Ripple еще не закончено. В ближайшем будущем Ripple прогнозируют добавление на Coinbase — славноизвестную американскую биржу, которая является крупнейшей в США. Как утверждают эксперты, это событие непременно повлияет на курс, спровоцировав экспоненциальный рост вплоть до 500%. Напомним, до недавнего времени торговать на Coinbase можно было только тремя криптовалютами (Bitcoin, Ethereum и Litecoin), а добавление Bitcoin Cash привело к закрытию торгов на некоторое время из-за мгновенного скачка курса.