Водоочистная станция Юлемисте 9 сентября откроет двери для всех интересующихся

Tallinna Vesi приглашает 9 сентября всех интересующихся познакомиться с работой водоочистной станции Юлемисте. На водоочистной станции Юлемисте очищается 90% питьевой воды, которую употребляют жители Таллинна, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя водоочистной станции Юлемисте Рихо Соби, раз в год двери водоочистной станции открываются, чтобы каждый имел возможность своими глазами увидеть, какой путь проходит вода из озера Юлемисте до того, как попасть к нам в кран. «Качество таллиннской воды постоянно остается на очень высоком уровне благодаря работе, которую мы делаем на водоочистной станции и своевременному обслуживанию трубопроводов. Весь процесс очистки занимает примерно 15 часов, в ходе процесса вода проходит через несколько этапов очистки», – сказал Соби.

На экскурсию приглашаются взрослые и школьники в сопровождении взрослых. Дошкольников ждут на детской площадке, где их будет развлекать Тильгу. Водоочистная станция Юлемисте находится в Таллинне по адресу Ярвевана теэ, 3. Мероприятие будет бесплатным для всех интересующихся.

Экскурсии для групп, говорящих на эстонском языке, начинаются каждый час с 10:00 до 13:00. Экскурсии для групп, говорящих на русском языке, пройдут в 10:30, 11:30 и 12:30. Продолжительность экскурсий - приблизительно 45 минут.

Для участия в экскурсии нужно предварительно зарегистрироваться, отправив электронное письмо на адрес info@tvesi.ee.

Жители Таллинна используют озеро Юлемисте в качестве источника питьевой воды еще с 14 века. Первая водоочистная станция Юлемисте начала работу уже в 1927 году, это означает, что в этом году отмечают 90-летний юбилей.

На водоочистной станции Юлемисте очищается 90% воды из-под крана, остальные 10% качаются из скважин. Весь процесс очистки воды занимает на станции около 15 часов. В течение этого времени вода из озера отводится с помощью насосов на станцию, сначала проходит химическую очистку, потом химическую, фильтруется с помощью разных фильтров, после чего в нее добавляется небольшое количество хлора, чтобы качество воды в водопроводе было одинаково хорошим.