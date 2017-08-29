Водка в подарок: где в России власти бесплатно раздают алкоголь

Вернувшись с каникул, Госдума рассмотрит законопроект о принудительном лечении алкоголизма. Региональные власти между тем продолжают снабжать население бесплатной водкой в комплекте с дешевой колбасой.



По словам одного из авторов законопроекта Николая Говорина ("Единая Россия"), инициатива согласована с минздравом и практикующими наркологами.



Лечить планируют тех, чей диагноз подтвержден врачами и кто нарушил уголовный или административный кодекс в нетрезвом виде.



Пока депутаты готовятся, по сути, возрождать советскую систему лечебно-трудовых профилакториев, их однопартийцы из исполнительной власти занимаются обеспечением населения водкой.



В пяти регионах России в 2016-2017 году ее раздавали бесплатно по праздникам в составе продуктовых наборов. Судя по данным на сайте госзакупок, лидерами стали Самарская область и Мордовия, за неполные два года раздавшие населению 9850 и 2400 бутылок объемом от 0,5 литра.

В Самаре водку раздают пожилым и заслуженным работникам, убедилась 94-летняя ветеран труда Екатерина Кадомская. Продуктовый набор, включавший 0,5 литра "Победной", ей принесли на дом. Водка пенсионерке не пригодилась, но внимание властей ее приятно удивило, рассказывала она Русской службе Би-би-си.



В Мордовии водку дарят на профессиональные праздники — так, в 2016 году светотехники получили 0,7 "Деревеньки" в комплекте с колбасой-сервелатом и шоколадными конфетами "Ассорти".



Регионы объединяет не только своеобразная продуктовая корзина, но и личность Николая Меркушкина. Губернатором Самарской области он стал в 2012 году после того, как почти 17 лет руководил Мордовией.

На Волге Меркушкин занялся активной алкогольной политикой: объявил войну контрафактному алкоголю, предлагал разрешить продажу пива на стадионах и довести долю местного алкоголя на рынке региона до 80%. Последней инициативе воспротивилась антимонопольная служба.



Водку администрация Меркушкина закупает не только в подарок населению, но и для торжественных приемов. В таких случаях неизменным фаворитом остается марка "Володинка" Жигулевского водочного завода (1, 2, 3).



Не всю водку, бесплатно раздаваемую россиянам, можно отследить на сайте госзакупок.

Нередко наборы раздаются кандидатами на выборах. Что по этому поводу думают эксперты?

Николай Говорин, зампред комитета по охране здоровья Госдумы: "Раздача водки в составе продуктовых наборов не запрещена законом. Но в рамках своих полномочий субъекты [федерации] могут принять такое решение. С точки зрения морали, это, конечно, неправильно. Мы навязываем услугу. Человек вынужден брать продукты, потому что испытывает материальные проблемы, и безнравственно туда класть алкоголь".



Андрей Демин, профессор Университета им. Сеченова, президент Ассоциации общественного здоровья: "Это пережиток прошлого, от которого надо быстро избавляться. Алкоголь — это универсальный токсин, вызывающий тяжелейшую зависимость. Алкоголь разрушает семьи, приводит к сиротству, травмам, несчастным случаям. Органы власти не должны иметь никакого отношения к продвижению этой продукции. Иначе они становятся пособниками табачно-алкогольно-наркотической индустрии".

Олег Стеценко, частный врач-нарколог: "С точки зрения наркологии, подобная практика неопасна. Зависимость — это отдельное заболевание, которое протекает по собственным законам. Зависимость не вызывается употреблением алкоголя, а сопровождается им. Это один из симптомов заболевания. Поэтому "охотиться" за веществом, запрещать его продажу или раздачу глупо. Невозможно человека споить. Если человек считает, что он сегодня выпьет, он все равно выпьет. Если человек не собирается пить, то он эту бутылку продаст или отдаст".