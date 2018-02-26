Водители Taxify угрожают, что будут устанавливать цены самостоятельно

Согласно посту на странице водителей Taxify в Facebook, начиная с 5 марта таксисты оставляют за собой право самим устанавливать тарифы.

Свою цель водители видят в том, чтобы цены не были для них слишком низкими, а для пассажиров — слишком высокими. За 12 часов к акции присоединилось около 50 водителей.

В конце января водители подали Taxify прошение о пересмотре системы ценообразования, но, по словам представителя водителей Олава, фирма на это никак не отреагировала, в связи с чем было решено самостоятельно установить следующие цены:

Taxify Comford XL

Базовая ставка платы за начало поездки: 1,55 2,50 3,90

Базовая ставка одного километра пути: 0,44 0,52 0,72

Базовая ставка тарифа ожидания: 0,10 0,11 0,20

Минимальный счет: 4,50 5,50 7,50

Максимальный индекс понедельник 00:00 по пятницу 16:00 составит 1,5.

Максимальный индекс пятница 16:01 по воскресенье 23:59 составит 2.

По словам Олава, их действия совершенно законны. ”Согласно закону об общественном транспорте, цены устанавливает перевозчик, а не платформа, которая является посредником в перевозке. То же самое установлено правилами пользования Taxify, в которых сказано, что отображаемая цена носит рекомендательный характер”, — отметил мужчина.

”Мы будем следовать закону. Если клиент заказывает машину, то мы будем сообщать ему, что он поедет по немного другому ценнику. Клиент сам решит, соглашаться или отказываться и брать следующего, по ”смехотворной цене”. Наша цель — более стабильная цена как для водителя, так и для клиента”, — сказал Олави.

”Платформа отображает цену, но если водитель в письменном виде сообщит об измененной цене, например, пришлет клиенту смс или установит ценник на окне, как у такси, и если клиент согласен, то достаточно просто внести изменения в ценовом обзоре на платформе”, - сказал представитель водителей.

В конце поста написано, что если Taxify не изменит на основании данного сообщения цены, то собранные подписи водителей можно будет использовать для передачи в Министерство экономики и коммуникаций и приостановления разрешения на деятельность фирмы ввиду неисполнения закона.

С представителями Taxify для получения комментариев связаться не удалось.