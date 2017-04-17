17.04.2017, 18:38

Водители автобусов проведут пикет: ATKO постоянно платит меньше, чем должна

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rus.delfi.ee
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Водители автобусов проведут пикет: ATKO постоянно платит меньше, чем должна
Bussijuhtide meeleavaldus Tallinnas Balti jaamasFoto: Rauno Volmar

Транспортный профсоюз организует завтра пикет, чтобы обратить внимание на проблему водителей автобусов фирмы ATKO, работодатель которых постоянно нарушает закон.

По словам председателя правления Транспортного профсоюза Яана-Хендрика Тоомеля, причина пикета состоит в том, что работодатель, используя незаконные приемы, избегает образования сверхурочных часов у водителей автобусов и таким образом платит работникам меньшую зарплату, чем должен.

А именно, работодатель, по его словам, незаконно использует внутри рабочего дня время дежурства, чтобы искусственно уменьшить рабочее время водителей автобусов способом, который противоречит как закону, так и всеобщему трудовому соглашению.

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