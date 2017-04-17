Водители автобусов проведут пикет: ATKO постоянно платит меньше, чем должна

Транспортный профсоюз организует завтра пикет, чтобы обратить внимание на проблему водителей автобусов фирмы ATKO, работодатель которых постоянно нарушает закон.

По словам председателя правления Транспортного профсоюза Яана-Хендрика Тоомеля, причина пикета состоит в том, что работодатель, используя незаконные приемы, избегает образования сверхурочных часов у водителей автобусов и таким образом платит работникам меньшую зарплату, чем должен.

А именно, работодатель, по его словам, незаконно использует внутри рабочего дня время дежурства, чтобы искусственно уменьшить рабочее время водителей автобусов способом, который противоречит как закону, так и всеобщему трудовому соглашению.