Водители автобусов Hansa Liinid — о проблемах с зарплатой, графиком и борьбе за права трудящихся

Вчера Eesti Päevaleht писала, что водитель Hansa Bussiliinid AS обнаружил в расчетах рабочего времени ошибку, из-за которой он на протяжение семи месяцев получал меньшую зарплату. Мужчина недополучил в общей сложности более 360 евро. Разочарованный водитель решил уволиться, но работодатель сам прекратил с ним договор, пишет Eesti Päevaleht.

Водитель Эрки (имя изменено — прим. ред.) не знал, что делать дальше, и обратился за советом в Трудовую инспекцию. ”Мы вместе с юристом консультировали его, — подтвердил руководитель службы надзора за транспортным сектором Юри Милов. — Юрист сказал Эрки, что для начала следует связаться с работодателем и востребовать недополученную зарплату, и, если тот добровольно не заплатит, обратиться в комиссию по трудовым спорам или суд”.

В это время инспекция уже вела в отношении Hansa Bussiliinide AS надзорное производство. ”Мною были выявлены в основном нарушения, связанные со временем работы и отдыха. Также отсутствовала часть данных, которые требует Закон о дорожном движении. Фирме было сделано предписание, и в порядке производства о проступке был наказан ответственный за перевозки. Нарушений общей договоренности транспортного сектора при выплате зарплат я в ходе проведенной на основании представленных в феврале документов на этом предприятии не выявил”, — отмечает специалист.

Прения между работодателем и работником дошли до комиссии по трудовым спорам, которая вынесла решение 30 июня. На тот момент оно еще не вступило в силу, инспекция деталей не обнародовала. По словам Эрки, комиссия не посчитала обоснованным его решение об отказе от договора без предупреждения. Также он не имеет права на компенсацию.

Эрки разочарован в профсоюзе, который, по его мнению, в споре занимал сторону предприятия. Координатор по Западной Эстонии профсоюза транспортников Тармо Кахем объяснил, что Эрки не является членом профсоюза, и с описываемой проблемой вообще не обращался ни к ним, ни к доверенному лицу фирмы. "Мы услышали о деле лишь на заседании комиссии по трудовым спорам, где присутствовал наш представитель", — описал ситуацию Кахем.

По его словам, Эрки мог бы, обнаружив недостачу по зарплате, сразу же к ним обратиться, и тогда в ходе переговоров профсоюз мог бы решить ситуацию — у них есть юристы по трудовому праву. "По закону при обнаружении нарушений необходимо прежде всего обратить на это внимание работодателя, после чего дать ему время на решение проблемы. Эрки же со дня ушел с работы", — отметил Кахем. "Первым же шагом должны быть переговоры с работодателем, и если они не дадут результата — лишь тогда обратиться в комиссию по трудовым спорам и/или в суд".

Эрки сказал Eesti Päevaleht, якобы работодатель ему говорил, мол, не рассказывай никому об этом, и, скорее даже, угрожал ему. По словам Кахема, это голословно и поэтому недоказуемо. Из объяснений работодателя он понял, что предприятие хотело прежде всего само выяснить обстоятельства, а потом уже объяснить ситуацию другим.

"Техническую неисправность в программе обнаружили и всем, кому не доплатили зарплату — теперь доплатили. "По закону у работника имеется право в таком случае также потребовать пени, но это была бы очень маленькая сумма", — пояснил Кахем.

Вечная проблема учета

Eesti Päevaleht поговорил также с другим водителем автобуса Hansa Bussiliinide AS, работающим в фирме на протяжение долгого времени. По его словам, начисление зарплаты в фирме — извечная проблема, и то, что обнаружил Эрки, — не единичный случай. "Это дело зреет у нас тут уже давно. Постоянная проблема с учетом рабочих часов. Не объясняют, почему не учитывают какую-то часть рабочего времени", — сказал водитель, пожелавший остаться анонимным. В целом же он также упомянул, что подобная проблема имеется во всей сфере автобусных перевозок.

"Все время это сваливают как какие-то программы, мы уже слыхали этот разговор".

По словам водителя автобуса, от вхождения в профсоюз по сути толку нет, так как их позицию в решающий момент не учитывают. "И ранее работники ходили просить объяснений относительно учета их рабочего времени, они из бухгалтерии попросту были вытолканы и посланы куда подальше", — заверил он и добавил, что на людей просто махнули рукой.

"Ошибок программы такого плана ранее у нас не возникало", — заверил член правления фирмы Андрес Пускар. "Как нам известно, все водители получили ответы на свои вопросы, если они были".

Отдельная проблема — составление рабочих графиков: водители получают их в последний момент. "Работники вынуждены ходить на работу без графика, где было бы написано, когда начало трудового дня, а когда — конец. В месячных графиках отсутствует полный учет отработанных часов. Фирма составляет графики всего лишь за пару дней до наступления реального рабочего трудового дня", — поведал также Эрки. "Никогда не знаешь, что будешь на следующий день делать, куда поедешь", -подтвердил сказанное и его коллега и добавил, что ввиду этого они никак не могут планировать свою частную жизнь.

По словам Пускара, в месячных графиках отмечается, кто когда должен быть на работе. "В идеале можно было бы указывать маршруты до мелочей, но они, к сожалению, меняются во времени (ввиду пожеланий заказчика), и это знает любой сотрудник автобусных фирм", — резюмировал он.