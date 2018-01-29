Водитель Taxify: они расширяются за рубеж, а в Эстонии людям за работу никто платить не хочет!

Под заявлением против новой системы ценообразования Taxify подписались все 109 водителей, принявших участие в пятничной забастовке.

Новая динамичная система заключается в том, что в регионе с большим количеством клиентов цена рассчитывается по более высокому индексу. В регионе, где клиентов мало, применяется базовая цена, то есть 0,99 евро за посадку и + 0,32 евро за километр.

На забастовке водители рассказали, что труднее всего приходится тем, кто работает на арендованном у Taxify авто. ”Сейчас мое текущее сальдо составляет -516 евро, то есть технически я еще и в долгу перед фирмой”, — рассказал водитель, пожелавший остаться анонимным. Для того, чтобы выйти в плюс, нужно совершить 100 поездок в неделю, на что уйдет около 80 часов.

По словам инициатора забастовки Олава, проблемой является и урезание льгот для водителей. ”Ранее у Taxify действовала ступенчатая система платы за посредничество, то есть чем больше водитель ездил, тем меньшую часть своих доходов должен был платить Taxify за использование платформы. Если водитель совершал 100 поездок, то платил фирме всего 7%. Это упразднили”, — сказал он.

Еще один водитель сказал, что начинает и заканчивает неделю в стабильном минусе: ”За выходные минус становится меньше, но к понедельнику я опять в минусе на 300 евро. Так продолжаться не может. Плата за аренду авто и посредничество слишком высокие. Я даже на хлеб себе не зарабатываю. Смотрите, мое сальдо -293 евро”. После обращения в головную контору выяснилось, что в данном случает речь шла о случайном завышении платы за посредничество. Фирма принесла извинения и уменьшила плату, но недополученные деньги так и не были выплачены.

”Теперь еще и эта новая динамичная система цен. Мы оплачиваем их инновацию. Они получают большие инвестиции и расширяются за рубеж, а в Эстонии людям за работу никто не платит”, — сокрушается водитель.

Первый водитель говорит, что планирует уходить из фирмы. ”Это не целесообразно. Ко мне садится клиент, который едет пять километров и платит за это 2,5 евро. Я с этого ведь ничего не зарабатываю. Жизнь становится дороже, топливо становится дороже, а Taxify становится все дешевле. Я два месяца ездил параллельно с другой работой. Теперь понятно, что Taxify относится к себе как к ИТ-фирме, а не к оператору такси. Они считают себя выше, поэтому даже не пришли на забастовку поговорить с нами”.

По словам водителей, снижением цен Taxify хочет вытеснить с рынка конкурентов. ”Это не разумно. Нельзя просто так снизить цену на услугу. Мы принимаем вызов и никогда не знаем, кто сядет. Поскольку услуга настолько дешевая, то к нам садятся и люди в алкогольном и наркотическом опьянении, потому что могут себе это позволить. Это засорение рынка. Скоро Taxify будет как автобус или трамвай, где можно будет проехаться по зеленой карте”, — иронизируют они.

По словам руководителя по связям с общественностью Taxify Марилин Ноорем, новая, то есть динамичная система ценообразования позволяет водителю наблюдать за меняющимся в реальном времени уровнем востребованности и предоставлять клиенту через это более короткое время ожидания и более справедливую цену в зависимости от ситуации на настоящий момент (удаленность водителя от клиента, местоположение, время). ”В приложении для водителя зоны с разной степенью востребованности отображаются в соответствующих цветовых блоках. Таким образом водитель, выполнив заказ, может направиться в зону, где на данный момент меньше машин, и клиент получит машину быстрее”, — сказала она.

”Мы постоянно следим за статистикой поездок, и на основании этой информации можем редактировать алгоритм в текущем режиме, чтобы система больше подходила к особенностям Таллинна”, — сказала она и добавила, что фирма ведет с водителями диалог и в ближайшее время состоится встреча таллиннской команды Taxify и водителей.