Водитель: Taxify хочет, чтобы мы предлагали скандинавское качество по африканским ценам

Водитель Taxify Урмас сказал, что от новой системы ценообразования потеряют как клиенты, так и таксисты.

По его словам, новая система настолько снизила цены, что часть заказов брать просто не выгодно. Новая динамичная система цен означает, что в зонах с большим количеством клиентов индекс цен более высокий, чем в менее востребованных зонах (либо его вообще нет и действует базовая ставка в размере 0,99 евро за посадку и 0,32 евро за километр пути).

”Мне нет смысла ехать в Ласнамяэ, где востребованность маленькая, поскольку я не заработаю с этой поездки ничего. Мы будто занимаемся ловлей покемнов по городу, и в итоге мне выгоднее вообще не брать заказ. Taxify требует, чтобы мы обслуживали клиентов на уровне Скандинавии, но спрашивали были цену как в Африке”, — сказал водитель и отметил, что стоимость их услуг уже настолько низка, что народ вызывает такси, например, даже просто когда автобус на несколько минут задерживается.

По его словам, проблема новой системы кроется в непрозрачности цен. ”Никто не знает, какая цена выйдет в итоге вместе с этим индексом. Окончательную стоимость можно будет узнать только в конце поездки и уже тогда понять, плакать тебе или смеяться”, — сказал Урмас.