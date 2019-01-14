14.01.2019, 18:30

Водитель, помни: если автомобиль провалился под лед, то каско ущерб не возместит

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rus.delfi.ee
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Männiku karjääri uppunud Subaru tõmmati jääaugust välja
Männiku karjääri uppunud Subaru tõmmati jääaugust väljaFoto: Taavi Sepp

В этом году Департамент шоссейных дорог не открыл ни одну официальную ледяную трассу. Поскольку неофициальное передвижение на автомобиле по замершей поверхности водоемов не контролируется и не безопасно, то в этом случае страховка каско не действует. В случае, если автомобиль провалился под лед, то весь ущерб ляжет на плечи самого водителя, сообщает ERGO.

С наступлением холодов в Эстонии на многих замерших водоемах можно увидеть картину, когда водители выезжают на лед для развлечения. В Латвии на прошлых выходных провалился под лед автомобиль из Эстонии. Руководитель группы по страхованию транспортного ущерба ERGO Райдо Орулайд напоминает всем водителям, которые решатся выезжать на лед, что у такого поступка могут быть очень серьезные последствия.

”Не проходит ни одной зимы, когда какой-нибудь водитель не провалился бы под лед где-нибудь на внутреннем водоеме или море. И только потом выясняется, что ни одно страховое общество не покрывает ущерба после такого необдуманного поступка”, — подтвердил Орулайд. В общей сложности Департамент шоссейных дорог заказывает создание и обслуживание семи ледяных трасс в Эстонии. Эти трассы обозначены специальными дорожными знаками и передвижение отвечает всем требованиям безопасности.

”Перемещение на автомобиле по льду водоемов вне официальных ледяных трасс находится в полной ответственности водителя и никогда не является полностью безопасным. Также страховка каско не действует, например, на снежной дороге в поле”, — говорит Орулайд. Если водитель хочет проверить свои навыки вождения на скользкой дороге, то это следует сделать в безопасной обстановке, например, на специальной учебной зимней трассе.

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