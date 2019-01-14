Водитель, помни: если автомобиль провалился под лед, то каско ущерб не возместит

С наступлением холодов в Эстонии на многих замерших водоемах можно увидеть картину, когда водители выезжают на лед для развлечения. В Латвии на прошлых выходных провалился под лед автомобиль из Эстонии. Руководитель группы по страхованию транспортного ущерба ERGO Райдо Орулайд напоминает всем водителям, которые решатся выезжать на лед, что у такого поступка могут быть очень серьезные последствия.

”Не проходит ни одной зимы, когда какой-нибудь водитель не провалился бы под лед где-нибудь на внутреннем водоеме или море. И только потом выясняется, что ни одно страховое общество не покрывает ущерба после такого необдуманного поступка”, — подтвердил Орулайд. В общей сложности Департамент шоссейных дорог заказывает создание и обслуживание семи ледяных трасс в Эстонии. Эти трассы обозначены специальными дорожными знаками и передвижение отвечает всем требованиям безопасности.

”Перемещение на автомобиле по льду водоемов вне официальных ледяных трасс находится в полной ответственности водителя и никогда не является полностью безопасным. Также страховка каско не действует, например, на снежной дороге в поле”, — говорит Орулайд. Если водитель хочет проверить свои навыки вождения на скользкой дороге, то это следует сделать в безопасной обстановке, например, на специальной учебной зимней трассе.