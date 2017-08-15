Водитель Lux Express занял первое место на профессиональном соревновании

В субботу профессиональные водители грузовиков и автобусов из Эстонии и Финляндии собрались в Кехтна, чтобы выявить лучшего знатока своего дела. Среди около 40 участников профессионального соревнования первого места достиг водитель Lux Express Тоомас Райд.

Райд уже второй раз участвует в профессиональных соревнованиях в Эстонии — на предыдущем местном состязании, прошедшем в 2015 году, Райд смог достичь почетного второго места, значится в пресс-релизе.

”Тогда я получил первый опыт участия в эстонском первенстве профессиональных водителей и оттуда уже отправился на мировой чемпионат в Финляндию — в Йювяскюля, что дало много полезного, и это, видимо, помогло в этом году достичь победы”, — пояснил Райд, который в прошлом году в Финляндии достиг достойного четвертого результата в мировом чемпионате.

Райд трудится на автобусных маршрутах Lux Express — он ежедневно совершает поездки между разными городами — Таллинном, Тарту, Нарвой и Пярну. На прошедших в субботу состязаниях сильной стороной Райда стали те задания, с которыми он ежедневно сталкивается в своей работе.

”Поскольку соревнование состояло из многих этапов, то я понял, что наиболее хорошо прошел этап знания техники. Во время этого этапа я должен был осуществить технический осмотр автобуса перед поездкой. Было необходимо оценить состояние покрышек, работу сигнальных огней и другие аспекты, что и так перед каждой поездкой необходимо делать”, — пояснил Райд, получивший за это задание высокий балл. ”Также на площадке очень хорошо прошла езда на точность. Более серьезным вызовом стала викторина, посвященная времени труда и отдыха, для получения высокого балла в ней потребовалось внимательное прочтение вопросов.”

Как и в прошлый раз, водитель Lux Express получил право участвовать в мировом чемпионате профессиональных водителей, который состоится в следующем году в Бельгии, на который каждое государство может отправить трех представителей.

Состоящий из многих этапов чемпионат профессиональных водителей грузовиков и автобусов Эстонии в этом году состоялся уже в четвертый раз. Лучшие среди водителей автобусов и грузовиков были определены в ходе состязания, прошедшего на специальной площадке возле Кехтнаского центра профессионального образования. Соревнования прошли в четырех категориях: седельный тягач с полуприцепом, грузовик с прицепом, грузовик отдельно и автобус.