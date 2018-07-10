Водитель Lux Express заблудился на пути из Курессааре в Таллинн

В пятницу вечером водитель следовавшего из Курессааре в Талллинн автобуса Lux Express немного запутался с маршрутом и отстал от графика, в связи с чем пассажиры не успел на паром, а следовательно и в пункт назначения, пишет Saarte Hääl.

По словам одного из пассажиров, через несколько километров после Лийва автобус остановился, развернулся, приехал обратно в Лийва и направился в сторону Куйвасту. На одном из перекрестков водитель снова остановился и после некоторых раздумий неожиданно взял курс к обрыву Юугу. ”В определенный момент водитель, кажется, понять, что что-то не так и вновь стал разворачиваться”.

В итоге автобус все же добрался до Куйвасту. После переправы водитель по громкоговорителю извинился за случившееся. ”Также он сказал, что в Таллинн мы прибудем на 25 минут позже. Так и случилось”, — отметил пассажир.

Руководитель службы по работе с клиентами Lux Express Пауль Кристьян Лилье признал, что такой случай имел место. ”Несмотря на то, что речь идет об опытном водителе, он случайно проехал нужный участок дороги и не смог быстро сориентироваться”, — пояснил он добавил, что пассажиры продолжили путь на следующем пароме.

”Приносим пассажирам извинения за ошибку водителя и опоздание автобуса”, — сказал Лилье.