Водитель Ecolines разрешил пассажиру заскочить в магазин и оставил его с пустыми руками в чужой стране

По словам Филиппа, который должен был ехать в Прагу, история началась на Рижском автовокзале. "Я положил свой багаж в автобус и спросил у водителя, есть ли у меня время, чтобы быстро зайти в магазин. Водитель разрешил. Я взял с собой телефон и пару евро. Бежал быстро, когда вернулся, автобуса уже не было", — сказал он.

"Я нашел на билете номер телефона автобуса, он не отвечал. Я побежал в рижскую контору Ecolines, спросил там правильный номер. Стюардесса взяла трубку, она была очень нервная и невежливая", — продолжает Филипп. Мужчина и стюардесса договорились, что он возьмет такси и они встретятся в деревне Кекава, которая в 20 километрах от Риги.

Филипп взял такси и поехал в Кекаву. "Но автобуса не было и там. Я звоню снова, сказали, что я ехал на такси слишком долго, невежливо сообщили мне, что они не будут мне никак помогать или идти навстречу".

"Я уже стал звонить оператору фирмы, чтобы получить обратно багаж, он тоже никак не хотел идти навстречу. Отказались положить сумку в шкаф в Праге. Наконец я договорился с чешскими друзьями, что они заберут мою сумку в Праге", — рассказывает Филипп.

Филипп захотел получить компенсацию за автобусный билет и такси, но Ecolines отказалась. "Поскольку вы решили пойти в магазин, вы сами взяли на себя ответственность опоздать и продолжить поездку за свой счет. Автобус должен был отправиться в 12:30, водитель ждал вас до 12:49", — ответила фирма на требование пассажира о компенсации.

В ответе Ecolines Филиппу также значится, что стюардесса в это же время отправила ему сообщение, что автобус немедленно отправляется.