17.05.2018, 07:25

Водитель автобуса накричал на сидевшую на переднем сидении девочку и запретил ей звонить родителям

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Кристель Кирсс
Кристель Кирсс
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 5
Водитель автобуса накричал на сидевшую на переднем сидении девочку и запретил ей звонить родителям
Foto: erakogu

"Это ожидание автобуса — самые долгие полчаса в моей жизни! Я звонила и звонила, руки дрожали. В мыслях проносились страшные картины…" — вспоминает женщина, отправившаяся на Пярнуский автовокзал встречать с автобуса маленькую девочку, пишет Maaleht.

Отправившаяся в путь в хорошем настроении 10-летняя девочка хотела поехать в гости к тете в Пярну.

Отец купил девочке билет на автобус Hansa Bussiliinid и был рад, что приобрел для дочери место на первом ряду. Это сиденье понравилось именно потому, что так девочке проще узнать пункт назначения. На часах было 21:30 и на улице темно, когда ребенок отправился в путь.

Ребенок и раньше ездил к тете в Пярну, но никогда в одиночку. Все-таки она считала, что уже достаточно большая, чтобы путешествовать самостоятельно. Родители согласились с ее планом, потому что никакой опасности они не видели. Сразу, как девочка села в автобус, она позвонила своей тете и сообщила, что сейчас выезжает.

Женщина очень живо помнит этот звонок: "Прежде чем ребенок успел закончить фразу, из телефона послышался громкий мужской голос: "В автобусе нельзя разговаривать по телефону!" И звонок прервался! И ребенок больше не брал трубку!"

Услышавшая по телефону такой приказной и суровый тон женщина была в панике. Она позвонила отцу ребенка, чтобы узнать, был ли еще кто-нибудь в автобусе помимо маленькой девочки и как долго идет автобус.

"Я помчалась на автовокзал и ждала. Наконец автобус приехал и я встретила ребенка. Я сразу вежливо обратилась к водителю автобуса, — вспоминает женщина. — Спросила: почему он не разрешил ребенку говорить по телефону. Мужчина в ответ сообщил, что говорить по мобильному телефону на переднем сидении автобуса не разрешено. Я тогда спросила, не мог ли он хорошо поговорить с ребенком и отправить девочку сесть подальше. Тогда водитель автобуса ничего не смог сказать, только заикался и тянул гласные ааа… эээ…"

После беседы с водителем женщина позвонила родителям ребенка, чтобы успокоить их. Уйдя с автовокзала с испуганным ребенком, она еще долгое время была на нервах и не могла успокоиться. В том числе потому, что девочка рассказывала и вспоминала, как она всю дорогу боялась взять трубку и не осмеливалась даже отправить сообщение.

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Руководитель Пярнуского региона Hansa Bussiliinid Маргус Майсте не хочет верить, что кто-то из их работников мог так себя вести, и обещает обязательно поговорить с этим водителем о случившемся.

"Такого правила, что на переднем сидении автобуса нельзя говорить по телефону, не установлено. Но действует правило — водителю автобуса нельзя мешать в выполнении его рабочих обязанностей, — комментирует Майсте. — Разумеется, водителю автобуса тоже нельзя никому говорить что-либо неприятное".

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