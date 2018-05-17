Водитель автобуса накричал на сидевшую на переднем сидении девочку и запретил ей звонить родителям

"Это ожидание автобуса — самые долгие полчаса в моей жизни! Я звонила и звонила, руки дрожали. В мыслях проносились страшные картины…" — вспоминает женщина, отправившаяся на Пярнуский автовокзал встречать с автобуса маленькую девочку, пишет Maaleht.
Отправившаяся в путь в хорошем настроении 10-летняя девочка хотела поехать в гости к тете в Пярну.
Отец купил девочке билет на автобус Hansa Bussiliinid и был рад, что приобрел для дочери место на первом ряду. Это сиденье понравилось именно потому, что так девочке проще узнать пункт назначения. На часах было 21:30 и на улице темно, когда ребенок отправился в путь.
Ребенок и раньше ездил к тете в Пярну, но никогда в одиночку. Все-таки она считала, что уже достаточно большая, чтобы путешествовать самостоятельно. Родители согласились с ее планом, потому что никакой опасности они не видели. Сразу, как девочка села в автобус, она позвонила своей тете и сообщила, что сейчас выезжает.
Женщина очень живо помнит этот звонок: "Прежде чем ребенок успел закончить фразу, из телефона послышался громкий мужской голос: "В автобусе нельзя разговаривать по телефону!" И звонок прервался! И ребенок больше не брал трубку!"