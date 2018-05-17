Водитель автобуса накричал на сидевшую на переднем сидении девочку и запретил ей звонить родителям

Услышавшая по телефону такой приказной и суровый тон женщина была в панике. Она позвонила отцу ребенка, чтобы узнать, был ли еще кто-нибудь в автобусе помимо маленькой девочки и как долго идет автобус.

"Я помчалась на автовокзал и ждала. Наконец автобус приехал и я встретила ребенка. Я сразу вежливо обратилась к водителю автобуса, — вспоминает женщина. — Спросила: почему он не разрешил ребенку говорить по телефону. Мужчина в ответ сообщил, что говорить по мобильному телефону на переднем сидении автобуса не разрешено. Я тогда спросила, не мог ли он хорошо поговорить с ребенком и отправить девочку сесть подальше. Тогда водитель автобуса ничего не смог сказать, только заикался и тянул гласные ааа… эээ…"

После беседы с водителем женщина позвонила родителям ребенка, чтобы успокоить их. Уйдя с автовокзала с испуганным ребенком, она еще долгое время была на нервах и не могла успокоиться. В том числе потому, что девочка рассказывала и вспоминала, как она всю дорогу боялась взять трубку и не осмеливалась даже отправить сообщение.

Руководитель Пярнуского региона Hansa Bussiliinid Маргус Майсте не хочет верить, что кто-то из их работников мог так себя вести, и обещает обязательно поговорить с этим водителем о случившемся.

"Такого правила, что на переднем сидении автобуса нельзя говорить по телефону, не установлено. Но действует правило — водителю автобуса нельзя мешать в выполнении его рабочих обязанностей, — комментирует Майсте. — Разумеется, водителю автобуса тоже нельзя никому говорить что-либо неприятное".