Водитель автобуса Lux Express из Южной Эстонии сбился с пути на въезде в Таллинн

Велико было удивление пассажиров, когда неделю назад скорый автобус Lux Express Тарту-Таллинн по приезду в столицу повернул с перекрестка Юлемисте налево, на Ярвевана теэ.

Водитель автобуса даже осознал, что что-то пошло не так, и поэтому использовал первую возможность для поворота налево, выехав на круговой перекресток улицы Вескипости, писал в среду Eesti Ekspress.

Там бедный шофер понял, что совсем сбит с толку, и стал спрашивать у пассажиров, знает ли кто-нибудь, как попасть на автовокзал. По информации газеты, к счастью, нашлись и те, кто знал.

Руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус прокомментировал опубликованное в Ekspress описание событий так:

"Выехав с остановки у аэропорта, водитель автобуса заметил огромную пробку. Поскольку водитель знал, что при необходимости можно добраться до автовокзала и через Ярвевана теэ, он выбрал этот путь, чтобы вовремя доставить пассажиров на место.

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Водитель информировал и пассажиров, что использует для объезда пробки другую дорогу. Поскольку водитель автобуса из Южной Эстонии, он не проезжал данный отрезок дороги после перестройки перекрестка Юлемисте и ненадолго пришел в замешательство, потому что дорожные указатели направляют с перекрестка не прямо на Фильтри теэ, а на Кескусе, и водитель действительно попросил у пассажиров помощи в выборе правильного направления.

Один пассажир автобуса быстро и радушно был готов помочь водителю. Рейс прошел хорошо, и все пассажиры прибыли на место вовремя".