Вода Bonaqua исчезнет с прилавков эстонских магазинов

На прилавках эстонских магазинов появилась литовская минеральная вода Neptūnas, которая со временем заменит продукцию марки Bonaqua.

”Натуральная вода Neptūnas очень популярна на рынках Латвии и Литвы и любима, прежде всего, семьями и детьми. В связи с этим мы решили обновить свой портфель товаров и предложить потребителем что-то новое. Несмотря на то, что вода поступила в магазины недавно, мы видим, что эта слабоминерализованная питьевая вода уже полюбилась многим”, — сказала руководитель по связям с общественностью Coca-Cola Balti Jookide AS Неле Нормак.