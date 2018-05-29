29.05.2018, 13:00

Вода Bonaqua исчезнет с прилавков эстонских магазинов

 (11)
rus.delfi.ee
EST 10
Вода Bonaqua исчезнет с прилавков эстонских магазинов
Foto on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

На прилавках эстонских магазинов появилась литовская минеральная вода Neptūnas, которая со временем заменит продукцию марки Bonaqua.

”Натуральная вода Neptūnas очень популярна на рынках Латвии и Литвы и любима, прежде всего, семьями и детьми. В связи с этим мы решили обновить свой портфель товаров и предложить потребителем что-то новое. Несмотря на то, что вода поступила в магазины недавно, мы видим, что эта слабоминерализованная питьевая вода уже полюбилась многим”, — сказала руководитель по связям с общественностью Coca-Cola Balti Jookide AS Неле Нормак.

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