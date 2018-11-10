10.11.2018, 17:30

Во второй день после открытия столичного торгового центра T1 наплыв покупателей привел к коллапсу на парковке

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rus.delfi.ee
EST 7
T1 Kaubanduskeskus
T1 KaubanduskeskusFoto: Rauno Volmar

Сегодня в обеденное время на парковке нового таллиннского торгового центра Т1, открыто я пятницу, образовались пробки, в которых многие застряли надолго. Представитель торгового центра заяверяет, что проблема решена, а ее причиной был невероятный наплав покупателей.

”На парковке Т1 настоящий коллапс — люди заблокированы на часы”, — написал сегодня d 15:30 Delfi читатель, застрявший в пробке на парковке посетитель центра.

По его словам, дело в ошибке парковочной системе — "место есть, но на самом деле его нет".

Член правления развивающей центр компании Pro Kapital Аллан Реммелькоор говорит, что все дело в необычайно высоком наплыве покупателей.

По его словам, около 16.00, он сам, покидая центр, спокойно выехал, а на парковке были свободные места.

Реммелькоор признает, что проблема была, и сообщает, что ее помогли решить регулировщики, которые в первые дни после открытия T1 работают на парковке.

Он уверяет, что технического сбоя не было, а количество людей, побывавших в Т1 на данный момент, пока не обнародует, отмечая, что первые итоги будут подводить на будущей неделе.

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Во второй день после открытия столичного торгового центра T1 наплыв покупателей привел к коллапсу на парковке

10.11.2018
Сегодня в обеденное время на парковке нового таллиннского торгового центра Т1, открыто я пятницу, образовались пробки, в которых многие застряли надолго. Представитель торгового центра заяверяет, что проблема решена, а ее причиной был невероятный наплав покупателей.
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