28.01.2017, 10:35

Во вторник в Таллинне будет подписан проект соглашения стран Балтии о развитии Rail Baltic

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rus.delfi.ee
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Rail Balticu eskiis.
Rail Balticu eskiis.Foto: Rail Baltic

Правительства трех стран Балтиизаконопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Проект соглашения правительств Литвы, Латвии и Эстонии о развитии смычки Rail Baltic будет подписан на встрече премьеров в Таллинне 31 января.

Подписанное премьерами стран Балтии соглашение еще должны утвердить парламенты трех стран.

Кстати, 26 января в Таллинне перед зданием Министерства экономики в Таллинне прошел митинг против строительства Rail Baltic.

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