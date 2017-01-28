Во вторник в Таллинне будет подписан проект соглашения стран Балтии о развитии Rail Baltic

Правительства трех стран Балтиизаконопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltic.

Проект соглашения правительств Литвы, Латвии и Эстонии о развитии смычки Rail Baltic будет подписан на встрече премьеров в Таллинне 31 января.

Подписанное премьерами стран Балтии соглашение еще должны утвердить парламенты трех стран.

Кстати, 26 января в Таллинне перед зданием Министерства экономики в Таллинне прошел митинг против строительства Rail Baltic.