Во вторник часть программ на iPhone перестанет работать. Как проверить — какие именно?

Во вторник, 19 сентября, Apple выпустит новую версию iOS — iOS 11. Это крутая ОС, однако в комплекте с интересными изменениями идет и еще одна "фича" — прекращение поддержки 32-битных мобильных программ, пишет TechLife.

Это значит, что если владелец iPhone согласится обновить iOS на своем устройстве (а так сделает большинство), то некоторые программы могут перестать работать.

Чтобы заранее посмотреть, какие именно, пройдите в настройки: General > About > Applications (Основные > Об этом устройстве > Программы). Если при нажатии на "Программы" ничего не происходит — все ок. Но если на устройстве стоят 32-битные приложения, то их названия будут показаны на следующем экране. И ни одно из них не будет работать после обновления до iOS 11.

Если это полезные или нужные приложения — надо или поискать в App Store их 64-разрядную версию, или же найти альтернативу.

Apple предупредила разработчиков о том, что так будет как минимум за полгода до выпуска iOS 11 — у тех была масса времени, чтобы подготовиться. Однако, если программа "заброшена" или разработчику все равно, то вполне возможно, что обновленной версии не существует в природе.

Масштаб бедствия? По оценке компании Sensor Tower, сейчас в App Store 187 тыс. 32-битных программ. Это 8% от их общего числа.