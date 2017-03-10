Во вторник будет названо лучшее бетонное сооружение 2016 года

Во вторник, 14 марта, на проводимом в Тарту в Эстонском национальном музее дне бетона будут названы победители конкурса ”Бетонное сооружение 2016 года”.
Главный приз организуемого уже в семнадцатый раз Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурса будет присужден автору строения, которое наилучшим образом экспонирует бетон, значится в пресс-релизе.
”Конкурс бетонных строений весьма отчетливо отражает царящую на строительном рынке Эстонии ситуацию — строят, прежде всего, в Таллинне и Тарту”, — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. ”Бетон, как хорошо формуемый и прочный материал хорошо подходит для строительства, как жилых домов, школ, так и офисных зданий. К построенным из бетона самым важным в Эстонии сооружениям культуры добавились здания Эстонского национального музея и национального архива” ,- добавил Роотс.
По словам Тийта Роотса, Союз бетона особо рад тому обстоятельству, что впервые за семнадцатилетнюю историю общереспубликанских дней бетона мероприятие проводится за пределами столицы, в Тарту.
В жюри конкурса ”Бетонное сооружение 2016 года” вошли представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза строительных предприятий Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Эстонского союза предприятий строительных консультаций, Эстонского союза производителей строительных материалов, а также эстонские и финские журналисты, освещающие строительные темы.
Основным докладчиком на дне бетона будет русский архитектор Филип Никандров, специализирующийся на проектировании больших, сложных и уникальных высотных зданий. Филип Никандров представит два своих самых важных проекта за последнее время — построенное в 2015 году в Москве 55-этажное здание ”Evolution Tower” и строящееся сейчас в Санкт-Петербурге 465-метровое здание Лахта Центра — самый высокий в Европе небоскреб.
Доклад Филипа Никандрова будет на английском языке.
День бетона начнется во вторник, 14 марта, в 14.00 в Эстонском национальном музее, по адресу Муусеуми теэ 2, Тарту.
Оглашение победителей конкурса ”Бетонное строение 2016 года” состоится ориентировочно в 15.30 под руководством председателя жюри Ааду Кана.
Участие в дне бетона только по предварительной регистрации.
На титул бетонного сооружения 2016 года претендуют:
1. Центр Arsenal — Эрика 14, Копли, Таллинн;
2. Büroo 83 — Тартуское шоссе 83, Таллинн;
3. Офисное здание Norra Maja — Веэрени 24, Таллинн;
4. City Residence — Тартуское шоссе 56, Таллинн;
5. Эстонский национальный музей — Муусеуми теэ 2, Тарту;
6. Индивидуальный жилой дом в Нымме — Хямарику 10, Таллинн;
7. Hilton Tallinn Park Hotell — Крейцвальди 23, Таллинн;
8. Гостиница Lydia — Юликооли 14, Тарту;
9. Ярвекюлаская школа — Рети теэ 20, Пеэтри, волость Раэ, Харьюмаа;
10. Центр торговли и свободного времени Kvartal — Рийа 2, Тарту;
11. Многоквартирный жилой дом Марди 9 — Марди 9, Таллинн;
12. Многоквартирные жилые дома Тартуское шоссе 52 A, B, C —
Тартуское шоссе 52, Таллинн;
13. Maarjamaa Hariduskolleegium — Каагвере, волость Мякса, Тартумаа;
14. Нарвское пляжное здание — Линнусе 2, Нарва;
15. Novira Plaza — Тартуское шоссе 25, Таллинн;
16. Подиумы и прочие малые формы постоянной экспозиции ”Ajarada”, Эстонский национальный музей — Муусеуми теэ 2, Тарту;
17. Главное здание национального архива Noora — Ноорусе 3, Тарту;
18. Villa в Ляэне-Вирумаа — Ляэне-Вирумаа;
19. Опытный участок Таллиннской бетонной дороги (реконструкция Палдиского шоссе) — от Ярвеотса теэ до Ярвекалда теэ, Хааберсти, Таллинн;
20. Бизнес-здание Karl Storz — Пярнуское шоссе 556b, волость Сауэ, Харьюмаа.