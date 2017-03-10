Во вторник будет названо лучшее бетонное сооружение 2016 года

Во вторник, 14 марта, на проводимом в Тарту в Эстонском национальном музее дне бетона будут названы победители конкурса ”Бетонное сооружение 2016 года”.

Главный приз организуемого уже в семнадцатый раз Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурса будет присужден автору строения, которое наилучшим образом экспонирует бетон, значится в пресс-релизе.

”Конкурс бетонных строений весьма отчетливо отражает царящую на строительном рынке Эстонии ситуацию — строят, прежде всего, в Таллинне и Тарту”, — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. ”Бетон, как хорошо формуемый и прочный материал хорошо подходит для строительства, как жилых домов, школ, так и офисных зданий. К построенным из бетона самым важным в Эстонии сооружениям культуры добавились здания Эстонского национального музея и национального архива” ,- добавил Роотс.

По словам Тийта Роотса, Союз бетона особо рад тому обстоятельству, что впервые за семнадцатилетнюю историю общереспубликанских дней бетона мероприятие проводится за пределами столицы, в Тарту.

В жюри конкурса ”Бетонное сооружение 2016 года” вошли представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза строительных предприятий Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Эстонского союза предприятий строительных консультаций, Эстонского союза производителей строительных материалов, а также эстонские и финские журналисты, освещающие строительные темы.

Основным докладчиком на дне бетона будет русский архитектор Филип Никандров, специализирующийся на проектировании больших, сложных и уникальных высотных зданий. Филип Никандров представит два своих самых важных проекта за последнее время — построенное в 2015 году в Москве 55-этажное здание ”Evolution Tower” и строящееся сейчас в Санкт-Петербурге 465-метровое здание Лахта Центра — самый высокий в Европе небоскреб.

Доклад Филипа Никандрова будет на английском языке.

День бетона начнется во вторник, 14 марта, в 14.00 в Эстонском национальном музее, по адресу Муусеуми теэ 2, Тарту.

Оглашение победителей конкурса ”Бетонное строение 2016 года” состоится ориентировочно в 15.30 под руководством председателя жюри Ааду Кана.

Участие в дне бетона только по предварительной регистрации.

На титул бетонного сооружения 2016 года претендуют:

1. Центр Arsenal — Эрика 14, Копли, Таллинн;

2. Büroo 83 — Тартуское шоссе 83, Таллинн;

3. Офисное здание Norra Maja — Веэрени 24, Таллинн;

4. City Residence — Тартуское шоссе 56, Таллинн;

5. Эстонский национальный музей — Муусеуми теэ 2, Тарту;

6. Индивидуальный жилой дом в Нымме — Хямарику 10, Таллинн;

7. Hilton Tallinn Park Hotell — Крейцвальди 23, Таллинн;

8. Гостиница Lydia — Юликооли 14, Тарту;

9. Ярвекюлаская школа — Рети теэ 20, Пеэтри, волость Раэ, Харьюмаа;

10. Центр торговли и свободного времени Kvartal — Рийа 2, Тарту;

11. Многоквартирный жилой дом Марди 9 — Марди 9, Таллинн;

12. Многоквартирные жилые дома Тартуское шоссе 52 A, B, C —

Тартуское шоссе 52, Таллинн;

13. Maarjamaa Hariduskolleegium — Каагвере, волость Мякса, Тартумаа;

14. Нарвское пляжное здание — Линнусе 2, Нарва;

15. Novira Plaza — Тартуское шоссе 25, Таллинн;

16. Подиумы и прочие малые формы постоянной экспозиции ”Ajarada”, Эстонский национальный музей — Муусеуми теэ 2, Тарту;

17. Главное здание национального архива Noora — Ноорусе 3, Тарту;

18. Villa в Ляэне-Вирумаа — Ляэне-Вирумаа;

19. Опытный участок Таллиннской бетонной дороги (реконструкция Палдиского шоссе) — от Ярвеотса теэ до Ярвекалда теэ, Хааберсти, Таллинн;

20. Бизнес-здание Karl Storz — Пярнуское шоссе 556b, волость Сауэ, Харьюмаа.