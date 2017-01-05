Автомобиль фирмы два раза выезжал с автомойки Slatoil со сломанными боковыми зеркалами, но Statoil своей вины не признает и считает, что клиент ошибся сам.

”За последнее время автомойки Statoil поломали мне зеркала на двух микроавтобусах. Кроме того, при решении этой проблемы клиентское обслуживание было ужасным”, — сетует в соцсетях владелец Traveller Tours OÜ Калев Кюлаасе.

По словам предпринимателя, в Statoil ему сказали, что в случившемся виноват водитель транспортного средства, не убравший зеркала. В то же время на видео вроде как видно, что зеркала все-таки убраны.

”Затем мне заявили, что во время мойки у автомобиля была включена передача, поэтому он двигался. Это утверждение взято с потолка, оно не соответствует действительности. Тот же водитель десятки раз мыл на Statoil микроавтобус”, — утверждает Кюлаасе.

В итоге ему и вовсе сообщили, что Statoil не отвечает за сломанные зеркала, и это написано в условиях. ”В общем, ты сам рискуешь своими зеркалами, осмелившись помыть машину в Statoil. В итоге они просто перестали отвечать на письма”, — возмущается клиент.

Коллега Кюлаасе, который и возил машину на мойку, получил от Statoil ответ, что фирма остается при своем мнении — виноват клиент.

Понимаем недовольство, но ничего сделать не можем

”Мы еще раз рассмотрели случай и понимаем Ваше недовольство, но остаемся при своем мнении, которое высказали в своем первом письме”, — значилось в ответе фирмы.

По утверждению Statoil, случившееся не является результатом рабочего процесса станции по мойке автомобилей: ”Мы посмотрели данную ситуацию на видео. Там видно, что у автомобиля включена передача и что он неравномерно двигается на конвейере”.

”Обращаем ваше внимание на руководство по эксплуатации автомойки Statoil, в котором написано, что Statoil не несет ответственности за повреждение или порчу выдающихся над корпусом профиля деталей (дополнительные фары, зеркала и т. д.). Во въездах во все автомойки есть информация о том, что с правилами пользования можно ознакомиться в магазине станции обслуживания. В том числе и на станции Петроолеуми”.

”Покупая услугу и въезжая на автомойку, водитель транспортного средства акцептирует руководство пользователя. Соответствующее сообщение находится, помимо прочего, и на нашей кодовой карте”, — сказали представители Statoil, подчеркнув, что в случае игнорирования со стороны водителя этих правил они не могут гарантировать безопасность процесса.

”Ели Вы по-прежнему не согласны с нашим ответом, у Вас есть право обратиться в комиссию Департамента защиты прав потребителя, если вы являетесь владельцем-частным лицом. Юридическое лицо имеет право обратиться для решения спора в суд”, - подытожила фирма.