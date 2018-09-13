13.09.2018, 07:20

Во имя местных жителей. Транзитная комиссия выступает за скорейшее выведение грузовых поездов из центра Таллинна и Копли

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rus.delfi.ee
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Aerofotod Tallinnast
Foto: Priit Simson

На вчерашнем заседании транзитная комиссия под руководством министра Кадри Симсон обсудила заказанный AS Eesti Raudtee эскиза проекта по строительству Таллиннской окружной железной дороги.

По словам главы AS Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, разумно уже сейчас определиться с планом строительства, чтобы, к примеру, грузоперевозки из порта Палдиски в южном направлении не производились через центр города или станцию Копли.

”Появление новых пассажирских поездов привело к резкому росту количества пассажиров и вопрос о пропускной способности железнодорожных развязок в окрестностях Таллинна встал особенно остро. Лучшего решения требуют и грузоперевозки в палдиском направлении. Сейчас они не столь интенсивны, но предположительно вырастут и станут все больше мешать жителям центра и Копли”, — добавила Симсон и также отметила, что вопрос требует скорейшего разрешения.

Tallinn Hockey weekend
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