Во имя местных жителей. Транзитная комиссия выступает за скорейшее выведение грузовых поездов из центра Таллинна и Копли

По словам главы AS Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, разумно уже сейчас определиться с планом строительства, чтобы, к примеру, грузоперевозки из порта Палдиски в южном направлении не производились через центр города или станцию Копли.

”Появление новых пассажирских поездов привело к резкому росту количества пассажиров и вопрос о пропускной способности железнодорожных развязок в окрестностях Таллинна встал особенно остро. Лучшего решения требуют и грузоперевозки в палдиском направлении. Сейчас они не столь интенсивны, но предположительно вырастут и станут все больше мешать жителям центра и Копли”, — добавила Симсон и также отметила, что вопрос требует скорейшего разрешения.