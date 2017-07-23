Во Франции рекордно сократилось винопроизводство, передает The Local.
По сравнению с 2016 годом производство вина в стране упало на 17% и стало на 16% ниже среднего показателя за пять лет.
Снижение производства связано с холодной и дождливой погодой, которая повлияла на урожай винограда в таких регионах, как Бордо, Шаранта, Лангедок и Эльзас.
Ранее глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что увеличение потребления вина в России может положительно сказаться на демографической ситуации в стране.
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