23.07.2017, 20:52

Во Франции рекордно сократилось винопроизводство

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Gazeta.ru
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Maalehe ja Veinivilla koduveinikonkurss 2017
Maalehe ja Veinivilla koduveinikonkurss 2017Foto: Sven Arbet

Во Франции рекордно сократилось винопроизводство, передает The Local.

По сравнению с 2016 годом производство вина в стране упало на 17% и стало на 16% ниже среднего показателя за пять лет.

Снижение производства связано с холодной и дождливой погодой, которая повлияла на урожай винограда в таких регионах, как Бордо, Шаранта, Лангедок и Эльзас.

Ранее глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что увеличение потребления вина в России может положительно сказаться на демографической ситуации в стране.

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