27.07.2017, 19:08

Во Франции политикам запретили нанимать на работу родственников

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Gazeta.ru
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Francois Fillon
Francois FillonFOTO: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, AFP

Во Франции политикам запретили нанимать на работу детей и супругов в качестве помощников после скандала с участием бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и его жены, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что новый закон наложит ограничения на министров и парламентариев.

В настоящее время примерно один из шести членов парламента Франции имеет в качестве оплачиваемого помощника члена семьи.

Фиойн оказался в центре скандала после публикаций, в которых говорилось, что его супруга Пенелопа долгое время числилась его помощником, незаконно получая средства из парламентских фондов. Позднее Фийон пожаловался на СМИ за клевету.

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