Во Франции политикам запретили нанимать на работу родственников

Francois Fillon FOTO: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, AFP

Во Франции политикам запретили нанимать на работу детей и супругов в качестве помощников после скандала с участием бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и его жены, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.