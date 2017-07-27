Во Франции политикам запретили нанимать на работу родственников

Во Франции политикам запретили нанимать на работу детей и супругов в качестве помощников после скандала с участием бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и его жены, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что новый закон наложит ограничения на министров и парламентариев.
В настоящее время примерно один из шести членов парламента Франции имеет в качестве оплачиваемого помощника члена семьи.
Фиойн оказался в центре скандала после публикаций, в которых говорилось, что его супруга Пенелопа долгое время числилась его помощником, незаконно получая средства из парламентских фондов. Позднее Фийон пожаловался на СМИ за клевету.