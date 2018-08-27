27.08.2018, 20:11

Внутренний контроль разоблачил махинации сотрудников Maxima. Как чаще всего обманывают работодателей?

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rus.delfi.ee
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Maxima xx poe avamine
Maxima xx poe avamineFoto: Eva Ligi

Внутренний контроль выявил происки сотрудников Maxima: один воровал из сейфа деньги, другой — получил 3000 евро на махинациях с возвратом товара.

Первая схема была простой. Многие клиенты не забирают с кассы чек после покупки. По этим чекам кассир делал возврат товара, таким образом получив из кассы за пару месяцев 3000 евро.

Второй же сотрудник сделал еще проще: пошел к сейфу и взял себе оттуда денег. Он занимал более высокую должность, но украденная сумма была меньше — всего 300 евро.

Первый сотрудник получил условный срок и обязательство посещать сотрудника службы пробации: докладывать, где он и чем занимается. Во втором случае дело было завершено в порядке оппортунитета. Оба сотрудника были обязаны возместить причиненный ущерб.

Помощник прокурора Алан Рюйтель рассказывает, что большинство кассиров, ворующих деньги из кассы, не являются заядлыми преступниками. Обычно причина кроется в серьезных денежных проблемах, например, с выплатой SMS-кредитов. Он отмечает, что уменьшить случаи воровства помогло бы и повышение зарплат сотрудников торговых сетей.

Сами торговые сети проблемы не отрицают. Maxima прокомментировала случаи воровства лаконично, отметив лишь, что они уменьшаются.

Selver сообщил, что в их магазинах проверки редкость, так как все сотрудники знают — любое отклонение в кассе сразу фиксируется поэтому и не рискуют. Представитель Selver отмечает, что в основном обман планируют новые сотрудники, которые еще не знают о системе внутреннего контроля предприятия.

Rimi также сообщает, что осведомленность о системе контроля уменьшает случаи кражи среди персонала. Самая распространенная схема — оформление фиктивного возврата. О всех подобных случаях Rimi сообщает в полицию.

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