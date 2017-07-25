Вносим ясность: сколько алкоголя можно привозить из Латвии?

Размещенная на сайте Налогово-таможенного департамента информация может создать ложное впечатление о существовании ограничений на объемы ввозимого из Латвии алкоголя. На самом деле при превышении определенных объемов лишь появляется обязанность доказать, что продукция предназначена для личного пользования.

Согласно правовым актам ЕС, человек не должен доказывать, что продукты предназначены для личного потребления, если их объемы не превышают установленные рамки. Для алкоголя эти нормы составляют: 10 литров крепких спиртных напитков, 20 литров крепленого вина, 90 литров вина и 110 литров пива. В случае превышения данных объемов человек должен доказать, что алкоголь предназначен для личного использования. При этом, как должно происходить это доказательство на практике, остается неясным.

Присяжный адвокат Гарри Гинтер в своем мнении в Äripäev отметил, что по сути департамент должен возбуждать по факту каждой превышающей нормы поклажи административное производство, проводить тщательное расследование и доказать, что человеку на собственные нужды необходимо не 1000, а 900 сигарет, и так далее.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский также однозначно сказал изданию: ”В личных целях через границу в Евросоюзе можно переводить любые объемы алкоголя, если человек транспортирует его сам. Начиная с предельных норм (пиво — 110 литров, вино — 90 литров, промежуточный продукт — 20 литров, другой алкоголь — 10 литров), от человека можно потребовать доказательств того, что эти объемы предназначены для личного использования”.