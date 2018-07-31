Вниманию родителей! Самодельные лизуны могут быть крайне опасны

Лизуны в последнее время приобретают все большую популярность, а в интернете можно найти множество рецептов для самостоятельного изготовления вожделенной игрушки.

”Рецептов самодельных лизунов в интернете много, а в качестве ингредиентов могут встречаться вещества, которые не предназначены для того, чтобы их мяли руками и играли с ими. Поэтому необходимо знать, что некоторые ингредиенты лизунов содержат вредные и токсичные для человека химикаты”, — говорит главный специалист по химической безопасности Департамента здоровья Райли Молдов.

Так, основным ингредиентом при изготовлении лизуна является клей для бумаги, состоящий из консервантов, которые либо сами являются аллергенами (например, изотиазолинон), либо могут выделять их (например, формальдегид). Также клей содержит некоторые растворы (например, метилацетат), которые могут раздражать дыхательные пути или глаза и быть токсичными для центральной нервной системы.

Для придания клею эластичности в большинстве случаев используется бура в виде борной кислоты или ее дериватов. Эти вещества могут влиять на фертильность и развитие плода, поэтому используются они только для определенных целей. Ребенку ни в коем случае нельзя иметь с ними неоднократные контакты, особенно в свете того, что добавляемые в лизун объемы могут существенно превышать объемы, рекомендованные для применения в медицинских целых.