Внимание! В замороженной кукурузе от Prisma обнаружили опасную бактерию

В кукурузе Rainbow, собственной марки финской сети S-Grup, в которую входит и Prisma, была обнаружена опасная бактерия - листерия. Товар снят с продажи.

”18 января мы получили от нашей материнской компании SOK информацию о том, что продающаяся под брендом Rainbow замороженная кукуруза со сроком годности 09.06.2019 не соответствует нормам качества. Мы сразу же сняли продукцию с продажи и разместили соответствующее объявление у ифопунктов”, — сказала Delfi руководитель службы по связям с общественностью Prisma Пирет Ланкотс.

”22 января мы получили дополнительную информацию о том, что с продажи следует снять и более ранние партии (со сроком годности 06.01.2019 и 09.06.2019). EAN-код товара 6414890300050 (указан возле штрих-кода, производитель — польское предприятие Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.), что мы тоже незамедлительно и сделали”.

”Если человек купил продукт, который принадлежит к изъятым из продажи партиям, то мы просим его уничтожить и принести пустую упаковку на инфостол Prisma, где мы вернем ему деньги. После вскрытия упаковки просим обратить особое внимание на гигиену”, — сказала Ланкотс и добавила, что если человек все-таки съел кукурузу и у него возникло недомогание (обычно это температура, расстройство желудка, боль в мышцах и животе), следует сразу же обратиться к врачу.

”Приносим свои извинения за случившееся!” — сказала представитель Prisma.