Внимание! Сохраняется опасность угона автомобилей с электронными ключами

PZU Kindlustus в своем пресс-релизе советует проявлять особую бдительность в отношении автомобилей, заводящихся без помощи ключа.

Страховая компания дает ряд советов, как обеспечить безопасность своего автомобиля.

Ключи следует хранить вдали от окон и внешних дверей, изолировав их сигнал

Проще всего защитить заводящийся без ключа автомобиль от угона можно, храня ключи изолированно и как можно дальше от окон и внешней двери.

Если завод-изготовитель разрешает, ключи можно хранить, например, в холодильнике — через его стенки сигнал не проходит. Если ограничения производителя не позволяют хранить ключи в холодильнике, их можно завернуть в фольгу, которая также подавляет электронный сигнал. Хорошая мысль — приобрести работающую по принципу клетки Фарадея сумку, которая изолирует идущий от ключей сигнал. Ключи также можно положить в металлическую банку из-под кофе. В результате злоумышленникам будет сложнее перехватить сигнал от ключей и обмануть электронику автомобиля.

По возможности паркуйте автомобиль на охраняемой стоянке или в хорошо освещенном месте

Если автомобиль припаркован в освещенном месте, действовать угонщикам будет сложнее. Риск провала становится выше, и они с большей вероятностью отправятся искать более легкую цель. Риск угона также будет меньше, если оставить машину в поле наблюдения камеры безопасности.

Пульт от ворот хранить в автомобиле не рекомендуется.

Установка дополнительных охранных систем