Внимание! Сегодня Finnair отменяет более ста рейсов, в том числе и из Таллинна

Финская авиакомпания Finnair отменяет 10 марта более ста рейсов, что соответствует трети всех рейсов компании в пятниц. Завтра ожидаются проблемы с обработкой багажа, передает YLE.

По информации Finnair, забастовка серьезно осложнит осуществление рейсов компании. Многие важные услуги наземной службы будут существенно ограничены или не будут оказываться вообще.

Профсоюз работников авиации IAU и Организация работодателей Palta пытаются разрешить касающиеся трудовых условий разногласия при помощи государственного посредника по трудовым спорам.

Акция протеста профсоюза IAU состоится завтра, в пятницу.

По словам государственного посредника, забастовка может затянуться. Переговоры были прерваны сегодня. Их планируется продолжить в следующий понедельник, однако продолжение переговоров возможно и раньше, если ситуация изменится.

Среди отмененных рейсов:

AY107 Helsingi-Tallinn 13:45

AY108 Tallinn-Helsingi 14:45

AY113 Helsingi-Tallinn 16:25

AY114 Tallinn-Helsingi 17:25

AY105 Helsingi-Tallinn 18:30

AY106 Tallinn-Helsingi 19:30

Finnair сожалеет о сложившейся ситуации

По словам начальника оперативной службы компании Finnair Яакко Шильдта, отмена рейсов во время забастовки распространится на все внутренние рейсы, а также большую часть европейских и один межконтинентальный рейс.

Также компания изменит график некоторых вылетов, чтобы они могли быть осуществлены вне времени забастовки.

Finnair опубликовал список отменяемых рейсов. Компания также информирует своих клиентов об изменениях посредством электронной почты и СМС-сообщений.

Авиакомпания призывает клиентов прибывать заблаговременно, так как в пятницу территория аэропорта может быть перегружена.

В обработке багажа предполагаются задержки, в связи с чем, клиентам рекомендуется, по возможности, путешествовать с ручной кладью.

Finnair сожалеет о задержках в оказании услуг, о чём сообщает в Твиттере. Компания пытается найти новые рейсы тысячам клиентов и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.